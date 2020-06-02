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02 Haziran 2020, Salı
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Gençlerden indirim geldi

Gençlerden indirim geldi

maçıyla sahalara dönecek olan 'de, gençlerinden müjdeli haber geldi.

maçıyla sahalara dönecek olan 'de, gençlerinden müjdeli haber geldi. Kemer sıkma politikası izleyen yönetim, yabancılarla indirim konusunda anlaşma sağlayamazken, Göktuğ, Eren, Arda ile Atakan, Ege, Hüseyin, Batuhan ve Yalçın'ın Başkan 'in yüzde 20 indirim talebine olumlu cevap verdikleri öğrenildi.
  1. 2.6.2020
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