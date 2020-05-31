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31 Mayıs 2020, Pazar
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Korona arası Poko’ya yaradı

Korona arası Poko’ya yaradı

Bu sezon sakatlık nedeniyle 10 maçta oynayan , iyileşti ve idmanlarda hırsıyla öne çıktı. 27 yaşındaki ön libero teknik direktörü Palut’tan, “Ben hazırım” diye forma istedi.

'e 19 Mart'ta ara verilmesinin ardından yeniden sahaya çıkmaya hazırlanan , 12 Haziran Cuma günü saat 21.45'te evinde lider 'la oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Koronovirüs nedeniyle verilen ara sarı-kırmızılılarda en çok 'ya yaradı. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar yüzünden sadece 10 maçta forma giyebilen Gabonlu futbolcunun tamamen iyileştiği ve takımın en hırslı oyuncularından biri olduğu ifade edildi.

Gelecek sezon takımdan gönderilmesi dahi gündeme gelen 27 yaşındaki futbolcunun performansından çok memnun kalan 'un, Poko'yu kalan 8 maçta kullanacağı ifade edildi. ekibiyle 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Poko'un da takımdan ayrılmak istemediği vurgulandı. Poko'un İlhan Palut'la yaptığı görüşmede, "Büyük talihsizlikler yaşadım. Bu sezon takıma katkı koyamadım. Ancak kendimi çok iyi hissediyorum. Burada yapacak çok işim var. Ben hazırım" diye forma istediği öğrenildi. Göz-Göz'e 2017-2018 devre arası K.Karabük'ten gelen Poko, ilk sezonunda 14 maça çıkarken, geçen sezon ise 27 lig maçında ter döktü.

Sakatlıklar nedeniyle fazla forma giyemeyen Poko, korona arasında iyileşti ve sarı-kırmızılılarda elinden geleni yapacağını söyledi.

  1. 31.5.2020
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