Korona arası Poko’ya yaradı
Bu sezon sakatlık nedeniyle 10 maçta oynayan Andre Poko, iyileşti ve idmanlarda hırsıyla öne çıktı. 27 yaşındaki ön libero teknik direktörü Palut’tan, “Ben hazırım” diye forma istedi.
Süper Lig'e 19 Mart'ta ara verilmesinin ardından yeniden sahaya çıkmaya hazırlanan Göztepe, 12 Haziran Cuma günü saat 21.45'te evinde lider Trabzonspor'la oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Koronovirüs nedeniyle verilen ara sarı-kırmızılılarda en çok Andre Poko'ya yaradı. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar yüzünden sadece 10 maçta forma giyebilen Gabonlu futbolcunun tamamen iyileştiği ve takımın en hırslı oyuncularından biri olduğu ifade edildi.
Gelecek sezon takımdan gönderilmesi dahi gündeme gelen 27 yaşındaki futbolcunun performansından çok memnun kalan teknik direktör İlhan Palut'un, Poko'yu kalan 8 maçta kullanacağı ifade edildi. İzmir ekibiyle 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Poko'un da takımdan ayrılmak istemediği vurgulandı. Poko'un İlhan Palut'la yaptığı görüşmede, "Büyük talihsizlikler yaşadım. Bu sezon takıma katkı koyamadım. Ancak kendimi çok iyi hissediyorum. Burada yapacak çok işim var. Ben hazırım" diye forma istediği öğrenildi. Göz-Göz'e 2017-2018 devre arası K.Karabük'ten gelen Poko, ilk sezonunda 14 maça çıkarken, geçen sezon ise 27 lig maçında ter döktü.
Sakatlıklar nedeniyle fazla forma giyemeyen Poko, korona arasında iyileşti ve sarı-kırmızılılarda elinden geleni yapacağını söyledi.
- 31.5.2020
- Canlı yayında duyurdu! "Trabzonspor ile iki futbolcumuz için daha görüşüyoruz"
- Canlı yayında transferi doğruladı! Mert Hakan ve Emre Kılınç...
- Fenerbahçe'den dev proje! Dolu tribünlere karşı oynayacak
- Babel gerçeği ortaya çıktı! Sözleşmede o madde...
- Galatasaray'da dev plan! Mert Hakan ve Emre Kılınç...
- Galatasaray'da Fernando Muslera paniği! Zorunlu ayrılık...
- Galatasaray transferi bitiriyor! Yıldız futbolcunun babası devreye girdi
- Fenerbahçe'ye süper kanat! Temaslar başladı
- Fenerbahçe'den ortalığı kasıp kavuracak transfer! Dünya yıldızı için Alex devrede
- Menajeri duyurdu! "Beşiktaş'la görüşüyoruz"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Korona arası Poko’ya yaradı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.