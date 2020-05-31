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31 Mayıs 2020, Pazar
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'den flaş hamle! Sezon sonu...

Göztepe'den flaş hamle! Sezon sonu...

'in tek temsilcisi konumunda olan 'de kulüp başkan vekili önemli açıklamalarda bulundu. Papatya yaptığı açıklamada, corona virüsü sürecine ilişkin yaptıkları görüşmelerde bir kısım oyuncularla anlaştıklarını, anlaşma sağlanamayan oyuncularla ise sezon sonunda masaya oturmayı planladıklarını bildirdi.

, yaptığı yazılı açıklamada, 'in 27. haftasında, 12 Haziran Cuma günü ile sahalarında yapacakları karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Kovid-19'un dünyasına etkilerine dikkati çeken Papatya, şunları kaydetti:

"Bu süreçte uğranılan kayıpların ve 'nin öneri metinleri uyarınca, adil ve eşitlik ilkesini bozmayacak bir şekilde uygulanması konusunda profesyonel kadrodaki oyuncuların tamamıyla ve teknik kadromuzla görüşmeler birkaç haftadır sürmektedir. TFF tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ve maç takviminin belirlenmesiyle, bu zamana kadar yapılan müzakereler sonunda bir kısım oyuncularla anlaşma sağlanmış olup, bunun dışında kalanlar ile ise görüşmeler sezon sonuna ertelenmiştir. Sezon sonunda kulübümüz tarafından Kovid-19 nedeniyle uğranılan kayıplar hesaplanarak anlaşma sağlayamadığımız oyuncularımızla FIFA ve TFF önergeleri doğrultusunda yeniden görüşmeleri başlatacağız ve tekrar anlaşma zemini arayacağız."

'nin haklarını FIFA ve TFF tarafından önerilen biçimde koruyacaklarını aktaran Papatya, "Aynı şekilde de oyuncularımızın da haklarını koruması kadar doğal bir şey yoktur. Bu zor günleri futbol camiası olarak hep birlikte atlatacağımıza ve bu sürecin karşılıklı anlaşmalarla tamamlanacağına olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

  1. 31.05.2020
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