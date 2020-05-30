Göztepe’ye feda şoku!
Kontratları bitecek 15 oyuncusuyla görüşen yönetim, kaleci Beto, Napoleoni, Titi ve Castro’nun, “Fedakarlık yapamayız cevabıyla sarsıldı.
Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını hızlandıran Göztepe, kontratları bitecek 15 oyuncuyla görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılılarda, yabancı futbolcuların ücretlerinde indirime gitmeye sıcak bakmadığı vurgulandı. Kaleci Beto, Napoleoni, Titi ve Castro'yu takımda tutmak isteyen kurmaylar, oyunculardan gelen, "Fedakarlık yapamayız" cevabıyla sarsıldı. Avrupa ve Süper Lig'den birçok kulübün kendileriyle ilgilenmesinin ardından bu 4 ismin, Göztepe'nin indirim yapın çağrısına kayıtsız kaldıkları öğrenildi. Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından gelirleri düşen yönetimin bütçeyi zorlamak istemediği ve fedakarlığa yanaşmayan futbolcularla yol ayrımına gelebileceği de ileri sürüldü.
GÖZ-GÖZ FIRTINA'YA BİLENİYOR
Göztepe, lider Trabzonspor'a bileniyor. Koronavirüs salgını sonrası ilk maçını 12 Haziran Cuma günü saat 21.45'te evinde lider Trabzonspor'a karşı seyircisiz oynayacak sarıkırmızılılar, hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor.
Göztepe, sahasında lider Trabzonspor'la oynayacağı maça moralli bir şekilde hazırlanıyor.
- 30.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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