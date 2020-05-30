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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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’ye feda şoku!

Göztepe’ye feda şoku!

Kontratları bitecek 15 oyuncusuyla görüşen yönetim, kaleci Beto, Napoleoni, Titi ve ’nun, “Fedakarlık yapamayız cevabıyla sarsıldı.

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını hızlandıran , kontratları bitecek 15 oyuncuyla görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılılarda, yabancı futbolcuların ücretlerinde indirime gitmeye sıcak bakmadığı vurgulandı. Kaleci Beto, Napoleoni, Titi ve 'yu takımda tutmak isteyen kurmaylar, oyunculardan gelen, "Fedakarlık yapamayız" cevabıyla sarsıldı. Avrupa ve 'den birçok kulübün kendileriyle ilgilenmesinin ardından bu 4 ismin, Göztepe'nin indirim yapın çağrısına kayıtsız kaldıkları öğrenildi. Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından gelirleri düşen yönetimin bütçeyi zorlamak istemediği ve fedakarlığa yanaşmayan futbolcularla yol ayrımına gelebileceği de ileri sürüldü.

GÖZ-GÖZ FIRTINA'YA BİLENİYOR
Göztepe, lider 'a bileniyor. Koronavirüs salgını sonrası ilk maçını 12 Haziran Cuma günü saat 21.45'te evinde lider Trabzonspor'a karşı seyircisiz oynayacak sarıkırmızılılar, hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor.

Göztepe, sahasında lider Trabzonspor'la oynayacağı maça moralli bir şekilde hazırlanıyor.

  1. 30.5.2020
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