Göztepe’ye feda şoku!

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını hızlandıran Göztepe, kontratları bitecek 15 oyuncuyla görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılılarda, yabancı futbolcuların ücretlerinde indirime gitmeye sıcak bakmadığı vurgulandı. Kaleci Beto, Napoleoni, Titi ve Castro'yu takımda tutmak isteyen kurmaylar, oyunculardan gelen, "Fedakarlık yapamayız" cevabıyla sarsıldı. Avrupa ve Süper Lig'den birçok kulübün kendileriyle ilgilenmesinin ardından bu 4 ismin, Göztepe'nin indirim yapın çağrısına kayıtsız kaldıkları öğrenildi. Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından gelirleri düşen yönetimin bütçeyi zorlamak istemediği ve fedakarlığa yanaşmayan futbolcularla yol ayrımına gelebileceği de ileri sürüldü.



GÖZ-GÖZ FIRTINA'YA BİLENİYOR

Göztepe, lider Trabzonspor'a bileniyor. Koronavirüs salgını sonrası ilk maçını 12 Haziran Cuma günü saat 21.45'te evinde lider Trabzonspor'a karşı seyircisiz oynayacak sarıkırmızılılar, hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor.



Göztepe, sahasında lider Trabzonspor'la oynayacağı maça moralli bir şekilde hazırlanıyor.