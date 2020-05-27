Napoleoni müjdesi

Göztepe, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Öncelikle iç transferi çözmek isteyen İzmir ekibi, Süper Lig'den Kasımpaşa, Antalyaspor ve Gaziantep FK'nin talip olduğu Napoleoni konusunda somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Üç kulübün de İtalyan golcünün menajeriyle temasa geçtiği ifade edilirken, Teknik Direktör İlhan Palut'un forvet arkasında görev verdiği deneyimli oyuncusunun bırakmak istemediği bildirildi. Bu sezon Göztepe'de 21 maça çıkıp 3 gol atan ve 2 asist yapan 33 yaşındaki Napoleoni'nin İzmir'de mutlu olduğu ve gönlünün sarı-kırmızılılarda kalmaktan yana olduğu öğrenildi. Başkan Mehmet Sepil'in de en kısa sürede deneyimli santrforla masaya oturup, transferi netleştirmesi bekleniyor.

15 KONTRAT MASADA

Göztepe'de Napoleoni'nin yanı sıra 14 futbolcunun daha kontratları bitiyor. Kaleci Beto'nun yanı sıra, Castro, Jerome, Titi, Mossoro, Leo, Reis, Serdar Gürler, Atınç Nukan, Berkan Emir, Deniz Kadah, Serkan Bakan, Soner Aydoğdu ve Kerem Atakan Kesgin'in mukaveleleri son bulacak. Yönetimin, iskelet kadroyu korumak istediği vurgulandı.