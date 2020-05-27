Napoleoni müjdesi
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Napoleoni, Kasımpaşa, Antalyaspor ve G.Antep FK’nin radarında. 33 yaşındaki santrforun ise Göztepe'de kalmak istediği öğrenildi.
Göztepe, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Öncelikle iç transferi çözmek isteyen İzmir ekibi, Süper Lig'den Kasımpaşa, Antalyaspor ve Gaziantep FK'nin talip olduğu Napoleoni konusunda somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Üç kulübün de İtalyan golcünün menajeriyle temasa geçtiği ifade edilirken, Teknik Direktör İlhan Palut'un forvet arkasında görev verdiği deneyimli oyuncusunun bırakmak istemediği bildirildi. Bu sezon Göztepe'de 21 maça çıkıp 3 gol atan ve 2 asist yapan 33 yaşındaki Napoleoni'nin İzmir'de mutlu olduğu ve gönlünün sarı-kırmızılılarda kalmaktan yana olduğu öğrenildi. Başkan Mehmet Sepil'in de en kısa sürede deneyimli santrforla masaya oturup, transferi netleştirmesi bekleniyor.
15 KONTRAT MASADA
Göztepe'de Napoleoni'nin yanı sıra 14 futbolcunun daha kontratları bitiyor. Kaleci Beto'nun yanı sıra, Castro, Jerome, Titi, Mossoro, Leo, Reis, Serdar Gürler, Atınç Nukan, Berkan Emir, Deniz Kadah, Serkan Bakan, Soner Aydoğdu ve Kerem Atakan Kesgin'in mukaveleleri son bulacak. Yönetimin, iskelet kadroyu korumak istediği vurgulandı.
- 27.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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