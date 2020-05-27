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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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müjdesi

Napoleoni müjdesi

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan , , ve G.Antep FK’nin radarında. 33 yaşındaki santrforun ise 'de kalmak istediği öğrenildi.

, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Öncelikle iç transferi çözmek isteyen ekibi, 'den , ve FK'nin talip olduğu konusunda somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Üç kulübün de İtalyan golcünün menajeriyle temasa geçtiği ifade edilirken, Teknik Direktör İlhan Palut'un forvet arkasında görev verdiği deneyimli oyuncusunun bırakmak istemediği bildirildi. Bu sezon Göztepe'de 21 maça çıkıp 3 gol atan ve 2 asist yapan 33 yaşındaki Napoleoni'nin İzmir'de mutlu olduğu ve gönlünün sarı-kırmızılılarda kalmaktan yana olduğu öğrenildi. Başkan 'in de en kısa sürede deneyimli santrforla masaya oturup, transferi netleştirmesi bekleniyor.

15 KONTRAT MASADA
Göztepe'de Napoleoni'nin yanı sıra 14 futbolcunun daha kontratları bitiyor. Kaleci Beto'nun yanı sıra, Castro, Jerome, Titi, Mossoro, Leo, Reis, Serdar Gürler, , Berkan Emir, Deniz Kadah, Serkan Bakan, ve Kerem Atakan Kesgin'in mukaveleleri son bulacak. Yönetimin, iskelet kadroyu korumak istediği vurgulandı.

  1. 27.5.2020
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