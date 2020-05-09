Göztepe'de Titi kararı! Fenerbahçe...
Süper Lig ekibi Göztepe'de gündemin 1 numaralı maddesi Titi oldu... İzmir ekibinin teknik direktörü İlhan Palut, yıldız savunmacısı için başkan Mehmet Sepil ile transfer değerlendirmesi yaptı. Adı sıkça Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcu için son karar verildi.
Süper Lig'de koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle hazırlıklarını Adnan Süvari Tesisleri'nde sosyal mesafe kurlarına uygun olarak sürdüren Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'tan yönetime Titi çağırısı geldi.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Brezilyalı stoperin takımda önemli bir rolü olduğunu ifade eden genç teknik adamın başkan Mehmet Sepil'e, "Titi çok kaliteli bir stoper. Onu mutlaka gelecek sezon takımda tutalım. Kaybetmek istemeyeceğimiz bir futbolcu" dediği öğrenildi.
Geçen sezon Bursaspor'dan transfer edilen Titi'ye Fenerbahçe'nin yanı sıra birçok kulübün talip olduğu iddia edilirken, yönetimin en kısa sürede Sambacı ile görüşmelere başlayacağı vurgulandı.
Titi'nin de ilk önce Göztepe ile masaya oturacağı, şartlardan anlaşılamaması halinde diğer talipleriyle görüşme yapacağı dile getirildi.
Bu sezon takımın en istikrarlı futbolcularından biri olan 32 yaşındaki stoper, 24 Süper Lig maçında sahaya çıkıp 1 kez fileleri sarstı.
- 09.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Göztepe'de Titi kararı! Fenerbahçe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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