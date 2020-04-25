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25 Nisan 2020, Cumartesi
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’ye yeni kontrat

Titi’ye yeni kontrat

, Brezilyalı stoperiyle sözleşme uzatacak.

'nin Brezilyalı stoperi , bu sezon teknik adamların en çok görev verdiği oyuncuların başında geldi. 'nın sürekli oynattığı deneyimli oyuncu, İlhan Palut'un da en güvendiği oyunculardan biri oldu. Sarı-kırmızılılar, geçen sene 'dan transfer edilen oyuncuyu bırakmak istemiyor. Yönetim, bu sezon 26 maçta oynayan Titi'nin sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayı planlıyor. Kontratı sezon sonunda bitecek Brezilyalı oyuncu da takımda kalmaya sıcak bakıyor.
  1. 25.4.2020
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