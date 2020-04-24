Göztepe Milan'lı Lucas Biglia'ya teklif götürdü! Galatasaray... - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
24 Nisan 2020, Cuma
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Milan'lı yıldıza teklif götürdü! ...

Göztepe Milan'lı yıldıza teklif götürdü! Galatasaray...

ekiplerinden , yabancı oyuncu transferinde gözünü Milan'a dikti. temsilcisi daha önce birçok kez 'ın da gündemine gelen Arjantinli futbolcu 'ya teklif götürdü. İşte detaylar...

'de ligin kalan bölümünde ilk 5'i zorlayıp bir sonraki sezon ise çıtayı yükselterek üst sıraları zorlamak isteyen , dış transferde yönünü 'ya çevirdi.

Yeni Asır'da yer alan habere göre orta alanda ön libero pozisyonunda bekleneni veremeyen Kosta Rikalı Celso Borges ile yollarını ayırmaya hazırlanan Göz-Göz yönetimi, bu mevki için Milan'ın Arjantinli futbolcusu 'yı gündemine aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör İlhan Palut'tan da için onay alırken 34 yaşındaki futbolcuya menajeri kanalıyla ilk teklifini götürdü.

TEKLİF 1 MİLYON EURO

Ön libero için daha önce gurbetçi yıldızımız ve 'nın Socchi ekibinin Lecce'ye kiraladığı Giannelli Imbula ile de ilgilenen yönetim Biglia'ya menajerleri aracıyla 1 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonu itibarıyla sona erecek olan Biglia'nın da 'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

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Göztepe'nin transfer listesine giren ve daha önce birçok kez 'ın da gündeminde yer alan yıldız ön libero Lucas Biglia, 7 sezondur İtalya'da forma giyiyor. Lazio'da 4, Milan'da ise 3 yıldır forma giyen Biglia, ülkesinde Argentinos, Independiente ekiplerinde oynadıktan sonra Anderlecht'te de 7 yıl top koşturmuştu. Biglia, Arjantin Milli Takımı'nda da uzun süre forma giydi. Biglia, toplamda 58 kez A Milli formayı terletirken 1 de gol attı.

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  1. 24.04.2020
  2. Güncelleme: 24.04.2020 09:23
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