Göztepe Milan'lı yıldıza teklif götürdü! Galatasaray...

Süper Lig'de ligin kalan bölümünde ilk 5'i zorlayıp bir sonraki sezon ise çıtayı yükselterek üst sıraları zorlamak isteyen Göztepe, dış transferde yönünü İtalya'ya çevirdi.

Yeni Asır'da yer alan habere göre orta alanda ön libero pozisyonunda bekleneni veremeyen Kosta Rikalı Celso Borges ile yollarını ayırmaya hazırlanan Göz-Göz yönetimi, bu mevki için Milan'ın Arjantinli futbolcusu Lucas Biglia'yı gündemine aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör İlhan Palut'tan da transfer için onay alırken 34 yaşındaki futbolcuya menajeri kanalıyla ilk teklifini götürdü.

TEKLİF 1 MİLYON EURO

Ön libero için daha önce gurbetçi yıldızımız Nuri Şahin ve Rusya'nın Socchi ekibinin Lecce'ye kiraladığı Giannelli Imbula ile de ilgilenen yönetim Biglia'ya menajerleri aracıyla 1 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonu itibarıyla sona erecek olan Biglia'nın da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

GALATASARAY DA İLGİLENMİŞTİ

Göztepe'nin transfer listesine giren ve daha önce birçok kez Galatasaray'ın da gündeminde yer alan yıldız ön libero Lucas Biglia, 7 sezondur İtalya'da forma giyiyor. Lazio'da 4, Milan'da ise 3 yıldır forma giyen Biglia, ülkesinde Argentinos, Independiente ekiplerinde oynadıktan sonra Anderlecht'te de 7 yıl top koşturmuştu. Biglia, Arjantin Milli Takımı'nda da uzun süre forma giydi. Biglia, toplamda 58 kez A Milli formayı terletirken 1 de gol attı.