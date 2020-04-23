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23 Nisan 2020, Perşembe
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: ’da ağladım

Serdar Gürler: Camp Nou’da ağladım

'nin başarılı oyuncusu , Huesca formasıyla çıktığı maçından gözyaşı döktüğünü söyledi.

'nin başarılı oyuncusu , Huesca formasıyla çıktığı maçından gözyaşı döktüğünü söyledi. Serdar, "Maçtan önce soyunma odasına gidip ağladım. Şükür edip ağladım, mutluluk gözyaşlarım aktı. Belki de maçın 8-2 biteceğini tahmin ederek önceden dökülmüş" ifadesini kullandı. ilgili ise, "Teklifler var ama Göztepe'de yarım kalmış hayallerim var" dedi.
  1. 23.4.2020
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