Beto'dan corona virüsü açıklaması: Hayatımın en zorlu maçına çıktım!

Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto, corona virüs salgınıyla mücadelenin kariyerindeki en büyük maçı olduğunu söyledi.

"HAYATIMIN EN EN İYİ SAVUNMA PERFORMANSI OLACAK"

"Ailemi koruma ve onları savunma zorunluluğum var" diyen deneyimli file bekçisi, "Şu anda sorumlu hissediyorum. Hayatımda ve kariyerimdeki en zorlu maça çıkmış durumdayım. Bununla başa çıkmayı başarırsak, hayatımın en iyi savunma performansını sergilemiş olacağım" ifadesini kullandı.

"İKİ HAFTADIR KARANTİNADAYIZ"

Liglerin durdurulmasının çok doğru bir karar olduğunu belirten sarı-kırmızılı kaleci, "Ailem ve ben 2 haftadır karantinadayız, bu sırada İstanbul'a uçakla giderek, bir otelde kalmak zorunda kaldık. Açıkçası endişelendik. Salı günü bir maç oynadık. Federasyonun riskin farkına varması için uğraştık ve sonunda doğru karar alındı. Geç oldu ancak lig durduruldu" diye konuştu.