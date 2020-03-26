Beto'dan corona virüsü açıklaması: Hayatımın en zorlu maçına çıktım! - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
26 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Beto'dan corona virüsü itirafı! "Hayatımın en zorlu..."

'dan corona virüsü açıklaması: Hayatımın en zorlu maçına çıktım!

Beto'dan corona virüsü açıklaması: Hayatımın en zorlu maçına çıktım!

ekiplerinden 'nin Portekizli kalecisi , corona virüsüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Deneyimli file bekçisi, "Ailemi koruma ve onları savunma zorunluluğum var. Şu anda sorumlu hissediyorum. Hayatımda ve kariyerimdeki en zorlu maça çıkmış durumdayım. Bununla başa çıkmayı başarırsak, hayatımın en iyi savunma performansını sergilemiş olacağım" dedi.

'nin Portekizli kalecisi , corona virüs salgınıyla mücadelenin kariyerindeki en büyük maçı olduğunu söyledi.

"HAYATIMIN EN EN İYİ SAVUNMA PERFORMANSI OLACAK"

"Ailemi koruma ve onları savunma zorunluluğum var" diyen deneyimli file bekçisi, "Şu anda sorumlu hissediyorum. Hayatımda ve kariyerimdeki en zorlu maça çıkmış durumdayım. Bununla başa çıkmayı başarırsak, hayatımın en iyi savunma performansını sergilemiş olacağım" ifadesini kullandı.

"İKİ HAFTADIR KARANTİNADAYIZ"

Liglerin durdurulmasının çok doğru bir karar olduğunu belirten sarı-kırmızılı kaleci, "Ailem ve ben 2 haftadır karantinadayız, bu sırada 'a uçakla giderek, bir otelde kalmak zorunda kaldık. Açıkçası endişelendik. Salı günü bir maç oynadık. Federasyonun riskin farkına varması için uğraştık ve sonunda doğru karar alındı. Geç oldu ancak lig durduruldu" diye konuştu.

  1. 26.03.2020
  2. Güncelleme: 26.03.2020 20:24
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beto'dan corona virüsü açıklaması: Hayatımın en zorlu maçına çıktım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN