Zafer Göztepe'nin

Süper Lig'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen 21.hafta mücadelesinde Göztepe, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelede sarı-kırmızılı takımın gollerini 56'ncı dakikada Berkan Emir ve 61'inci dakikada Stefano Napoleoni kaydetti. 4 maçlık aradan sonragalibiyete uzanan İzmir temsilcisi,puanını 37'ye yükseltti. Averajlatehlike hattında yer alan Rize'ningalibiyet hasreti ise 8 maça çıktı.Ünal Karaman ile de yüzü gülmeyenKaradeniz ekibi 25 puanda kaldı.

'CAMİAYI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ'

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, maç sonunda şunları söyledi: "Zor bir maçtı.Bize yakışmayan 3-4 haftalık bir süreç vardı. Önümüzdeki haftalarda iyi sonuçlar alıp camiayı ve taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Şimdi Trabzonspor maçına odaklanacağız."