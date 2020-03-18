Zafer Göztepe'nin
4 haftadır galibiyete hasret olan sarı-kırmızılılar, sahasında konuk ettiği Karadeniz ekibini, Napoleoni ve Berkan Emir’in golleriyle 3 puana ulaştı.
Süper Lig'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen 21.hafta mücadelesinde Göztepe, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelede sarı-kırmızılı takımın gollerini 56'ncı dakikada Berkan Emir ve 61'inci dakikada Stefano Napoleoni kaydetti. 4 maçlık aradan sonragalibiyete uzanan İzmir temsilcisi,puanını 37'ye yükseltti. Averajlatehlike hattında yer alan Rize'ningalibiyet hasreti ise 8 maça çıktı.Ünal Karaman ile de yüzü gülmeyenKaradeniz ekibi 25 puanda kaldı.
'CAMİAYI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ'
Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, maç sonunda şunları söyledi: "Zor bir maçtı.Bize yakışmayan 3-4 haftalık bir süreç vardı. Önümüzdeki haftalarda iyi sonuçlar alıp camiayı ve taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Şimdi Trabzonspor maçına odaklanacağız."
- 18.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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