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18 Mart 2020, Çarşamba
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Zafer 'nin

Zafer Göztepe'nin

4 haftadır galibiyete hasret olan sarı-kırmızılılar, sahasında konuk ettiği ekibini, Napoleoni ve ’in golleriyle 3 puana ulaştı.

'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen 21.hafta mücadelesinde , sahasında konuk ettiği 'u 2-0 mağlup etti. Koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelede sarı-kırmızılı takımın gollerini 56'ncı dakikada ve 61'inci dakikada Stefano Napoleoni kaydetti. 4 maçlık aradan sonragalibiyete uzanan temsilcisi,puanını 37'ye yükseltti. Averajlatehlike hattında yer alan Rize'ningalibiyet hasreti ise 8 maça çıktı.Ünal Karaman ile de yüzü gülmeyenKaradeniz ekibi 25 puanda kaldı.

'CAMİAYI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ'

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, maç sonunda şunları söyledi: "Zor bir maçtı.Bize yakışmayan 3-4 haftalık bir süreç vardı. Önümüzdeki haftalarda iyi sonuçlar alıp camiayı ve taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Şimdi maçına odaklanacağız."

  1. 18.3.2020
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