Kabus bitecek - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
13 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Kabus bitecek

Kabus bitecek

Kabus bitecek

Son 3 maçtır galip gelemeyen , 13 karşılaşmada sadece 1 kez yenebildiği karşısında mutlak galibiyet hedefliyor.

Ligde son iki maçından puansız ayrılan, 3 maçtır galibiyete hasret kalan , bugün şansının tutmadığı karşısında 3 puan hasretini dindirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa hedefinden sapmamak için 'dan mutlak galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Kasımpaşa ile daha önce 13 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. İlk yarıda lacivert-beyazlılara 4-1 yenilen ekibi, İstanbul'da çıktığı 6 maçta sahadan 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda sakat olan Serdar Gürler, ve 'ın yanı sıra cezalı yok.
  1. 13.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kabus bitecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN