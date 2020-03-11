Göztepe'nin Kasımpaşa kabusu!

Süper Lig'de 3 maçtır galibiyete hasret kalıp cuma günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa'yı mutlaka yenmeyi hedefleyen Göztepe, son yıllarda rakibine diş geçiremedi.
Kasımpaşa ile son 9 yılda 7 kez karşı karşıya gelen Göz-Göz, İstanbul ekibine 6 müsabakada yenilirken, sadece 1 maçını berabere tamamladı. Göztepe, 2011-2012'de 1. Lig'de Kasımpaşa'ya rakip oldu. Sarı-kırmızılılar o sezon lacivert-beyazlılara hem evinde hem de deplasmanda 2-1 kaybetti. 2017-2018'de Süper Lig'de karşılaşan iki takımın maçlarında üzülen taraf yine Göztepe oldu.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda sahadan 3-1 yenik ayrılan Göztepe, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki randevuyu da 2-0 kaybetti. Geçen sezon İstanbul'da oynanan karşılaşma yine Kasımpaşa'nın 3-1'lik galibiyetiyle noktalandı. İzmir'deki müsabaka ise golsüz tamamlandı. Bu sezonun 9. haftasında Kasımpaşa'yı Bornova'da ağırlayan Göz-Göz, İstanbul temsilcisine 4-1 yenilmekten kurtulamadı. Bu karşılaşma sonrasında teknik direktör Tamer Tuna istifa etti. Göztepe kulüp tarihinde Kasımpaşa'yı hiç dış sahada mağlup edemedi.
EKSİKLER DÜŞÜNDÜRÜYOR
Kasımpaşa'yı yenerek hem rakibi karşısında şanssızlığını kırmak hem de 3 haftalık kötü gidişata son vermek isteyen sarı-kırmızılılarda önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları yüzünden orta saha Poko, stoper Alpaslan ve kanat oyuncusu Serdar'dan faydalanamayacak olan Göztepe'de kart cezalısı Soner de mücadelede arkadaşlarını yalnız bırakacak. Teknik direktör İlhan Palut'un Serdar'ın yokluğunda sol kanatta Tripic'e, Soner'in yerine de orta sahada Mossoro'ya şans vermesi bekleniyor.
- 11.03.2020
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Liderlik aşkına
Toplam 1
Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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Fenerbahçe'de hoca sorununa çözüm bulundu! Önce Lucescu sonra Razvan
Toplam 4
Yorum
gençtürk 50 yıdır bi lucescu çıkmadımı bizde varsa yoksa lucescu sanki bulunmaz hint kumaşı
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Dayanışma çağrısı
Toplam 1
Yorum
ssss Trabzon da Hüseyin hocadan hiç bir şey olmaz hiç bir özelliği yok
Göztepe'nin Kasımpaşa kabusu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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