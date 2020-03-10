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10 Mart 2020, Salı
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'ye 'den kötü haber!

Göztepe'ye Serdar Gürler'den kötü haber!

ile oynanan maçta sakatlanan 'nin başarılı sağ kanat oyuncusu 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Gürler, bu sezon Göztepe ile ligde çıktığı 22 maçta 6 gol atıp 6 asist yaptı.

'de son 3 haftada yalnızca 1 beraberlik elde ederek hem taraftarını üzen hem de Avrupa hedefinden uzaklaşan 'ye, geçen hafta Medipol maçında sakatlanan 'den kötü haber geldi.

Müsabakanın 30'uncu dakikasında acılar içinde yerde kalıp oyuna devam edemeyen deneyimli kanat oyuncusunun sağ üst baldırında 15 santimetre yırtık tespit edildi. Hemen tedavisine başlanan Serdar'ın 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Başakşehir sınavından 3-0 mağlup ayrılan Göz-Göz'de Serdar, maç sonrası sosyal medya hesabından kendisine mesaj göndererek sakatlık numarası yapıp oyundan çıktığını iddia edenlere tepki gösterdi.

Bu sezon ligde attığı 6 golle takımın en skorer ismi olan Serdar, "Çok kişiden gelen mesajlar üzerine bu açıklamayı yapma gereği duydum. Ben futbol hayatım boyunca hiçbir zaman mücadeleden kaçmadım. Gelen mesajlar beni çok üzdü. Sakatlandım numarası yapmışım dendi. Çıkan MR sonucunda üst adalemde 15 cm yırtık tespit edildi. Ancak emin olabilirsiniz, en erken zamanda sahalara döneceğim" ifadelerini kullandı. Serdar'ın sakatlanmasıyla sıkıntı yaşayan teknik direktör İlhan Palut'un cuma günü deplasmanında Tripic'e kanatta şans vermesi bekleniyor. Göz-Göz'de orta saha oyuncusu Soner de cezalı duruma düştü.

  1. 10.03.2020
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