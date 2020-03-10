Galibiyet sözü
Son 3 maçında 1 puan alan Göz-Göz, 5 günde çıkacağı 2 maçta 6 puan hedefliyor. Sarı-kırmızılı futbolcular da 3 puan sözü verdi.
Lider Başakşehir'e evinde 3-0 yenilerek Avrupa yolunda ağır darbe yiyen Göztepe, bu hafta 5 gün içinde 2 maça çıkacak. Göz-Göz, cuma günü Kasımpaşa'ya konuk olup, Salı günü ise erteleme maçında Rize'yi ağırlayacak. İzmir ekibinde Teknik Direktör İlhan Palut'un da takımı sert şekilde uyardığı belirtilirken, futbolcuların bu hafta oynanacak iki maçta 6 puan sözü verdiği öğrenildi.
15 OYUNCU MASAYA
Göztepe'de ayrıca 15 futbolcunun sözleşmesi bitiyor. Kaleci Beto'nun yanı sıra, Castro, Jerome, Titi, Mossoro, Leo, Napleoni, Reis, Serdar, Atınç, Berkan, Deniz, Serkan, Soner ve Atakan'ın mukaveleleri son bulacak. Yönetimin, iskelet kadroyu korumak istediği bildirildi. Teknik heyetin raporunu bekleyen Başkan Mehmet Sepil'in devam edilecek futbolcularla sözleşme yenileyeceği kaydedildi.
SERDAR GÜRLER'DEN SAKATLIK AÇIKLAMASI
Başakşehir maçında sakatlanıp 30. dakikada oyundan çıkan Serdar Gürler, kendisine 'mücadeleden kaçtı' diye atılan mesajlara cevap verdi. Gürler, "Futbol hayatım boyunca hiçbir zaman mücadeleden kaçmadım, kaçmam da. Gelen o mesajlar beni çok üzdü. Sakatlanma numarası yapmışım dediler. Çıkan MR sonucunda üst adalemde 15 cm uzunluğunda yırtık çıktı. Ama emin olabilirsiniz Allah'ın izniyle tez zamanda dönüp, elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.
- 10.3.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Galibiyet sözü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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