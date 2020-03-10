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10 Mart 2020, Salı
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Galibiyet sözü

Galibiyet sözü

Son 3 maçında 1 puan alan Göz-Göz, 5 günde çıkacağı 2 maçta 6 puan hedefliyor. Sarı-kırmızılı futbolcular da 3 puan sözü verdi.

Lider 'e evinde 3-0 yenilerek Avrupa yolunda ağır darbe yiyen , bu hafta 5 gün içinde 2 maça çıkacak. Göz-Göz, cuma günü 'ya konuk olup, Salı günü ise erteleme maçında 'yi ağırlayacak. ekibinde Teknik Direktör İlhan Palut'un da takımı sert şekilde uyardığı belirtilirken, futbolcuların bu hafta oynanacak iki maçta 6 puan sözü verdiği öğrenildi.

15 OYUNCU MASAYA
Göztepe'de ayrıca 15 futbolcunun sözleşmesi bitiyor. Kaleci Beto'nun yanı sıra, Castro, Jerome, Titi, Mossoro, Leo, Napleoni, Reis, Serdar, Atınç, Berkan, Deniz, Serkan, Soner ve Atakan'ın mukaveleleri son bulacak. Yönetimin, iskelet kadroyu korumak istediği bildirildi. Teknik heyetin raporunu bekleyen Başkan 'in devam edilecek futbolcularla sözleşme yenileyeceği kaydedildi.

SERDAR GÜRLER'DEN SAKATLIK AÇIKLAMASI
Başakşehir maçında sakatlanıp 30. dakikada oyundan çıkan Serdar Gürler, kendisine 'mücadeleden kaçtı' diye atılan mesajlara cevap verdi. Gürler, " hayatım boyunca hiçbir zaman mücadeleden kaçmadım, kaçmam da. Gelen o mesajlar beni çok üzdü. Sakatlanma numarası yapmışım dediler. Çıkan MR sonucunda üst adalemde 15 cm uzunluğunda yırtık çıktı. Ama emin olabilirsiniz Allah'ın izniyle tez zamanda dönüp, elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

  1. 10.3.2020
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