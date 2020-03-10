Galibiyet sözü

Lider Başakşehir'e evinde 3-0 yenilerek Avrupa yolunda ağır darbe yiyen Göztepe, bu hafta 5 gün içinde 2 maça çıkacak. Göz-Göz, cuma günü Kasımpaşa'ya konuk olup, Salı günü ise erteleme maçında Rize'yi ağırlayacak. İzmir ekibinde Teknik Direktör İlhan Palut'un da takımı sert şekilde uyardığı belirtilirken, futbolcuların bu hafta oynanacak iki maçta 6 puan sözü verdiği öğrenildi.

15 OYUNCU MASAYA

Göztepe'de ayrıca 15 futbolcunun sözleşmesi bitiyor. Kaleci Beto'nun yanı sıra, Castro, Jerome, Titi, Mossoro, Leo, Napleoni, Reis, Serdar, Atınç, Berkan, Deniz, Serkan, Soner ve Atakan'ın mukaveleleri son bulacak. Yönetimin, iskelet kadroyu korumak istediği bildirildi. Teknik heyetin raporunu bekleyen Başkan Mehmet Sepil'in devam edilecek futbolcularla sözleşme yenileyeceği kaydedildi.

SERDAR GÜRLER'DEN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Başakşehir maçında sakatlanıp 30. dakikada oyundan çıkan Serdar Gürler, kendisine 'mücadeleden kaçtı' diye atılan mesajlara cevap verdi. Gürler, "Futbol hayatım boyunca hiçbir zaman mücadeleden kaçmadım, kaçmam da. Gelen o mesajlar beni çok üzdü. Sakatlanma numarası yapmışım dediler. Çıkan MR sonucunda üst adalemde 15 cm uzunluğunda yırtık çıktı. Ama emin olabilirsiniz Allah'ın izniyle tez zamanda dönüp, elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.