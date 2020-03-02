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02 Mart 2020, Pazartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Kayserispor - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 24. haftasında , Kadir Has Stadyumu'nda 'yi konuk edecek. Süper Lig'de düşme potasında bulunan Kayserispor, bu zorlu müsabakadan puan veya puanlar çıkartarak ligde kalma umutlarını sürdüremek isterken, Göztepe, deplasmanında alacağı galibiyetle üst sıralara tırmanmanın planlarını yapıyor. Peki, futbolseverlerin merakla beklediği Kayserispor - Göztepe karşılaşması ne zaman oynanacak? Maç saat kaçta başlayacak? İşte bu soruların cevabı ve Kayserispor - Göztepe mücadelesine dair bilmeniz gerekenler...

, 'in 24. haftasında İzmir temsilcisi 'yi Kadir Has Stadyumu'da ağırlayacak. Süper Lig'e veda etmek istemeyen Kayserispor, Göztepe karşısında alacağı puan veya puanlarla lige tutunmak istiyor. Göztepe ise, Kayserispor önünde galibiyete ularak üst sıralara tırmanma hedeflerine bir adım daha yaklaşmanın planlarını yapıyor.

KAYSERİSPOR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada, hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak.

Göztepe'de Atınç Nukan, Andre Poko ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor. İzmir temsilcisi, sezonun ikinci yarısında çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılıların 21. haftada Çaykur Rizespor ile yapacağı maç ise kötü hava koşulları nedeniyle rakibinin İzmir'e gelememesinden dolayı 17 Mart Salı gününe ertelenmişti.

Ligde 24. haftaya Göztepe, 34 puanla 8. sırada girerken, Hes Kablo Kayserispor ise 16 puanla son sırada yer alıyor.

KAYSERİ'DA ALPAY ÇELEBİ SEVİNCİ
Sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak transfer edilen genç stoper Alpay Çelebi sezon başında geçirdiği ağır sakatlığı kısa sürede atlattı. 20 yaşındaki futbolcu takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde özel programlara tabi tutuluyor. Alpay Çelebi'nin durumuna göre ligin son haftalarında yeniden forma giyebileceği öğrenildi.

Durumu her geçen gün iyiye giden Alpay'ın çalışmalardaki istekli ve hırslı olması gözlerden kaçmazken, genç oyuncunun gelecek sezona şimdiden daha iyi ve güçlü girmesi bekleniyor.

GÖZTEPE İLK PEŞİNDE
Ligde ikinci yarının flaş ekibi Göztepe, bugün 'de galibiyet hasretine son vermek istiyor. Ligde sonuncu rakibi karşısında deplasmanda oynadığı 5 müsabakada da galibiyet alamayan sarı-kırmızılılar, bu maçlarda sahadan 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle ayrıldı..

  1. 02.03.2020
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