Kayserispor - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor, Kadir Has Stadyumu'nda Göztepe'yi konuk edecek. Süper Lig'de düşme potasında bulunan Kayserispor, bu zorlu müsabakadan puan veya puanlar çıkartarak ligde kalma umutlarını sürdüremek isterken, Göztepe, Kayseri deplasmanında alacağı galibiyetle üst sıralara tırmanmanın planlarını yapıyor. Peki, futbolseverlerin merakla beklediği Kayserispor - Göztepe karşılaşması ne zaman oynanacak? Maç saat kaçta başlayacak? İşte bu soruların cevabı ve Kayserispor - Göztepe mücadelesine dair bilmeniz gerekenler...
Kayserispor, Süper Lig'in 24. haftasında İzmir temsilcisi Göztepe'yi Kadir Has Stadyumu'da ağırlayacak. Süper Lig'e veda etmek istemeyen Kayserispor, Göztepe karşısında alacağı puan veya puanlarla lige tutunmak istiyor. Göztepe ise, Kayserispor önünde galibiyete ularak üst sıralara tırmanma hedeflerine bir adım daha yaklaşmanın planlarını yapıyor.
KAYSERİSPOR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada, hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak.
Göztepe'de Atınç Nukan, Andre Poko ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor. İzmir temsilcisi, sezonun ikinci yarısında çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılıların 21. haftada Çaykur Rizespor ile yapacağı maç ise kötü hava koşulları nedeniyle rakibinin İzmir'e gelememesinden dolayı 17 Mart Salı gününe ertelenmişti.
Ligde 24. haftaya Göztepe, 34 puanla 8. sırada girerken, Hes Kablo Kayserispor ise 16 puanla son sırada yer alıyor.
KAYSERİ'DA ALPAY ÇELEBİ SEVİNCİ
Sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak transfer edilen genç stoper Alpay Çelebi sezon başında geçirdiği ağır sakatlığı kısa sürede atlattı. 20 yaşındaki futbolcu takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde özel programlara tabi tutuluyor. Alpay Çelebi'nin durumuna göre ligin son haftalarında yeniden forma giyebileceği öğrenildi.
Durumu her geçen gün iyiye giden Alpay'ın çalışmalardaki istekli ve hırslı olması gözlerden kaçmazken, genç oyuncunun gelecek sezona şimdiden daha iyi ve güçlü girmesi bekleniyor.
GÖZTEPE İLK PEŞİNDE
Ligde ikinci yarının flaş ekibi Göztepe, bugün Kayseri'de galibiyet hasretine son vermek istiyor. Ligde sonuncu rakibi karşısında deplasmanda oynadığı 5 müsabakada da galibiyet alamayan sarı-kırmızılılar, bu maçlarda sahadan 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle ayrıldı..
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Toplam 1
Yorum
AHMET GÜRSOY MÜVEDAT İYİ BİR OYUNCU OYUNUYLA KİŞİLİĞİYLE TAKDİRE DEĞER KİŞİ BENCE SORUN TAKIM OYUNUNDA YANİ SİSTEMDE
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Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize armağan ediyoruz
Toplam 1
Yorum
OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
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Galatasaray'da 'Fenerbahçe kenetlenmesi'! O maç kapalı gişe...
Toplam 1
Yorum
MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
Kayserispor - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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