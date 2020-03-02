Kayserispor - Göztepe | CANLI
Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor, Kadir Has Stadyumu'nda Göztepe'yi konuk ediyor. Süper Lig'de düşme potasında bulunan Kayserispor, bu zorlu müsabakadan puan veya puanlar çıkartarak ligde kalma umutlarını sürdüremek isterken, Göztepe, Kayseri deplasmanında alacağı galibiyetle üst sıralara tırmanmanın planlarını yapıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz...
Kayserispor, Süper Lig'in 24. haftasında İzmir temsilcisi Göztepe'yi Kadir Has Stadyumu'da ağırlıyor. Süper Lig'e veda etmek istemeyen Kayserispor, Göztepe karşısında alacağı puan veya puanlarla lige tutunmak istiyor. Göztepe ise, Kayserispor önünde galibiyete ularak üst sıralara tırmanma hedeflerine bir adım daha yaklaşmanın planlarını yapıyor.
KAYSERİSPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakada, hakem Mete Kalkavan düdük çalıyor. Mücadelede beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Kayserispor: Lung, Emre, Sapunaru, Diego, Kvrzic, Mensah, Djedje, Gustavo, Henrique, Mesanovic, Kravets
Göztepe: Beto, Titi, Alpaslan, Gassama, Berkan, Soner, Andre Castro, Serdar, Halil, Napoleoni, Jerome
GÖZTEPE'DE 3 EKSİK
Göztepe'de Atınç Nukan, Andre Poko ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor. İzmir temsilcisi, sezonun ikinci yarısında çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılıların 21. haftada Çaykur Rizespor ile yapacağı maç ise kötü hava koşulları nedeniyle rakibinin İzmir'e gelememesinden dolayı 17 Mart Salı gününe ertelenmişti.
Ligde 24. haftaya Göztepe, 34 puanla 8. sırada girerken, Hes Kablo Kayserispor ise 16 puanla son sırada yer alıyor.
GÖZTEPE İLK PEŞİNDE
Ligde ikinci yarının flaş ekibi Göztepe, bugün Kayseri'de galibiyet hasretine son vermek istiyor. Ligde sonuncu rakibi karşısında deplasmanda oynadığı 5 müsabakada da galibiyet alamayan sarı-kırmızılılar, bu maçlarda sahadan 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle ayrıldı..
- 02.03.2020
- Güncelleme: 02.03.2020 19:59
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