Kayserispor - Göztepe | CANLI

Kayserispor, Süper Lig'in 24. haftasında İzmir temsilcisi Göztepe'yi Kadir Has Stadyumu'da ağırlıyor. Süper Lig'e veda etmek istemeyen Kayserispor, Göztepe karşısında alacağı puan veya puanlarla lige tutunmak istiyor. Göztepe ise, Kayserispor önünde galibiyete ularak üst sıralara tırmanma hedeflerine bir adım daha yaklaşmanın planlarını yapıyor.

KAYSERİSPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakada, hakem Mete Kalkavan düdük çalıyor. Mücadelede beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Emre, Sapunaru, Diego, Kvrzic, Mensah, Djedje, Gustavo, Henrique, Mesanovic, Kravets

Göztepe: Beto, Titi, Alpaslan, Gassama, Berkan, Soner, Andre Castro, Serdar, Halil, Napoleoni, Jerome

GÖZTEPE'DE 3 EKSİK

Göztepe'de Atınç Nukan, Andre Poko ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor. İzmir temsilcisi, sezonun ikinci yarısında çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılıların 21. haftada Çaykur Rizespor ile yapacağı maç ise kötü hava koşulları nedeniyle rakibinin İzmir'e gelememesinden dolayı 17 Mart Salı gününe ertelenmişti.

Ligde 24. haftaya Göztepe, 34 puanla 8. sırada girerken, Hes Kablo Kayserispor ise 16 puanla son sırada yer alıyor.

GÖZTEPE İLK PEŞİNDE

Ligde ikinci yarının flaş ekibi Göztepe, bugün Kayseri'de galibiyet hasretine son vermek istiyor. Ligde sonuncu rakibi karşısında deplasmanda oynadığı 5 müsabakada da galibiyet alamayan sarı-kırmızılılar, bu maçlarda sahadan 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle ayrıldı..