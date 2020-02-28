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28 Şubat 2020, Cuma
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en iyi serinin peşinde

Göztepe en iyi serinin peşinde

’de pazartesi günü sonuncu sıradaki ’a konuk olacak , rakibinden puan aldığı takdirde yenilmezlik serisini 6 maça çıkarıp, son 3 yıldaki en iyi serisini gerçekleştirecek.

'de pazartesi günü sonuncu sıradaki 'a konuk olacak , rakibinden puan aldığı takdirde yenilmezlik serisini 6 maça çıkarıp, son 3 yıldaki en iyi serisini gerçekleştirecek. Aldığı başarılı sonuçların ardından hedefini Avrupa kupaları olarak belirleyen ekibi, son 2 yılda ise 'den puan çıkaramadı. Ligdeki ilk yılında 'ta 1-0 kaybeden Göz-Göz, geçen sezon da 2-1 yenildi.
  1. 28.2.2020
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