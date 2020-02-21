Göztepe iddialı
“Biz üst gruba tutunmak istiyoruz. Ortaya koymak istediğimiz bir felsefe var. Bu maç da oyunumuzu rakibe kabul ettirmeye çalıştığımız bir karşılaşma olacak.”
Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek Göztepe, ikinci yarıdaki süper serisini sürdürmek istiyor. İkinci devreye 3 galibiyet, 1 beraberlikle müthiş başlayan Göz-Göz'de Teknik Direktör İlhan Palut, "Lig ikiye bölünme grafiği çiziyor, o yönde gidiyor, üst grup ve alt grup olarak. Biz üst gruba tutunmak istiyoruz. Bunu başardıktan sonra da sıralamamızı mümkün olan en üst noktaya getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
TAKIMA UYARI
Gaziantep FK'nin çok fazla transfer yapmasına rağmen birlikte oynama alışkanlığının iyi olduğunu kaydeden İlhan Palut, "Yetenekli ve çok ciddi bir rakip bizi bekliyor. Tabii ki onlara saygı duyacağız, dikkatli olacağız ama bizim de oynamak istediğimiz bir oyun, ortaya koymak istediğimiz bir felsefe var. Günbegün ilerliyoruz. Bu maç da oyunumuzu rakibe kabul ettirmeye çalıştığımız bir karşılaşma olacak" diye iddialı konuştu.
RİZE MAÇI 17 MART'TA
TFF, 21. haftada oynanması gereken, ancak kötü hava koşulları nedeniyle ertelenen Göztepe-Ç.Rize maçının 17 Mart Salı günü saat 20.00'de oynanmasına karar verdi.
GÜRSEL AKSEL'DEN CIKIS YOK!
İlhan Palut, Gürsel Aksel Stadı'nda 2. maçlarına çıkacaklarını hatırlatıp, önemine değindi. Genç teknik adam, "İyi bir başlangıç yaptık Beşiktaş maçıyla. Nasıl başlarsan öyle gider diye bir şey yok. Her maç mücadele etmeliyiz, iyi oynamalıyız. Üst üste burada iyi sonuçlar alırsak, artık bu stat Göztepe'nin maça avantajlı başlayacağı bir stat olacak" dedi.
- 21.2.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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