Göztepe iddialı

Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek Göztepe, ikinci yarıdaki süper serisini sürdürmek istiyor. İkinci devreye 3 galibiyet, 1 beraberlikle müthiş başlayan Göz-Göz'de Teknik Direktör İlhan Palut, "Lig ikiye bölünme grafiği çiziyor, o yönde gidiyor, üst grup ve alt grup olarak. Biz üst gruba tutunmak istiyoruz. Bunu başardıktan sonra da sıralamamızı mümkün olan en üst noktaya getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TAKIMA UYARI

Gaziantep FK'nin çok fazla transfer yapmasına rağmen birlikte oynama alışkanlığının iyi olduğunu kaydeden İlhan Palut, "Yetenekli ve çok ciddi bir rakip bizi bekliyor. Tabii ki onlara saygı duyacağız, dikkatli olacağız ama bizim de oynamak istediğimiz bir oyun, ortaya koymak istediğimiz bir felsefe var. Günbegün ilerliyoruz. Bu maç da oyunumuzu rakibe kabul ettirmeye çalıştığımız bir karşılaşma olacak" diye iddialı konuştu.

RİZE MAÇI 17 MART'TA

TFF, 21. haftada oynanması gereken, ancak kötü hava koşulları nedeniyle ertelenen Göztepe-Ç.Rize maçının 17 Mart Salı günü saat 20.00'de oynanmasına karar verdi.

GÜRSEL AKSEL'DEN CIKIS YOK!

İlhan Palut, Gürsel Aksel Stadı'nda 2. maçlarına çıkacaklarını hatırlatıp, önemine değindi. Genç teknik adam, "İyi bir başlangıç yaptık Beşiktaş maçıyla. Nasıl başlarsan öyle gider diye bir şey yok. Her maç mücadele etmeliyiz, iyi oynamalıyız. Üst üste burada iyi sonuçlar alırsak, artık bu stat Göztepe'nin maça avantajlı başlayacağı bir stat olacak" dedi.