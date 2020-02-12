Göztepe'de İttifak Holding Konyaspor maçında hedef 3 puan - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
12 Şubat 2020, Çarşamba
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'de maçında hedef 3 puan

Göztepe'de İttifak Holding Konyaspor maçında hedef 3 puan

'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü 'a konuk olacak 'nin orta saha oyuncusu , kendi futbollarını sahaya yansıtıp, Konya'dan galibiyetle dönmek istediklerini bildirdi.

'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan , maçının hava şartları nedeniyle ertelenmesinin ardından karşılaşmasına hazırlandıklarını söyledi.

Takım olarak iyi gidişatlarını devam ettirmek istediklerini kaydeden Soner Aydoğdu, "Rakibimiz hoca değişikliğine gitti. Bir reaksiyon, bir direniş göstereceklerdir yeni hocayla. Biz sahaya çıkıp en iyi oyunumuzu, kendi futbolumuzu oynayıp 3 puanla dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Soner Aydoğdu, ikinci yarıda oynadıları 3 maçta 7 puan aldıklarını belirterek, "Fena bir puan değil bence. İyi gidiyoruz, iyi oynuyoruz, iyi çalışıyoruz, bunu da sahaya yansıtmak istiyoruz. Oynadıkça formumu yakalıyorum. Gole ve takıma katkı sağladıkça bu da beni mutlu ediyor. Sadece ben değil, takım olarak iyi oynuyoruz. Hep birlikte iyi işler yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren sarı-kırmızılı ekipte, sol uyluk ön bölgede kas yaralanması tespit edilen Andre Poko'nun bu hafta forma giyemeyeceği öğrenildi.

  1. 12.02.2020
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