Göztepe kazanacak
Göztepe yarın ağırlayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yeni stadyumu Gürsel Aksel'de sürdürüyor. İzmir ekibinin hocası İlhan Palut, "Rakip sürpriz sonuçlara açık, güçlü bir takım. Taraftarımızın desteğiyle kazanarak kayıpsız devam etmek istiyoruz" dedi.
Göztepe yarın ağırlayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yeni stadyumu Gürsel Aksel'de sürdürüyor. İzmir ekibinin hocası İlhan Palut, "Rakip sürpriz sonuçlara açık, güçlü bir takım. Taraftarımızın desteğiyle kazanarak kayıpsız devam etmek istiyoruz" dedi. Göz-Göz evindeki ilk maçında Beşiktaş'ı yenmişti.
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