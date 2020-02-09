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09 Şubat 2020, Pazar
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kazanacak

Göztepe kazanacak

yarın ağırlayacağı maçının hazırlıklarını yeni stadyumu 'de sürdürüyor. ekibinin hocası , "Rakip sürpriz sonuçlara açık, güçlü bir takım. Taraftarımızın desteğiyle kazanarak kayıpsız devam etmek istiyoruz" dedi.

yarın ağırlayacağı maçının hazırlıklarını yeni stadyumu 'de sürdürüyor. ekibinin hocası , "Rakip sürpriz sonuçlara açık, güçlü bir takım. Taraftarımızın desteğiyle kazanarak kayıpsız devam etmek istiyoruz" dedi. Göz-Göz evindeki ilk maçında 'ı yenmişti.

  1. 9.2.2020
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