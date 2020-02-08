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08 Şubat 2020, Cumartesi
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’yi yerliler sırtladı

Göztepe’yi yerliler sırtladı

Rizespor'u evinde ağırlayacak olan yerli futbolcularıyla ayakta kaldı.

Rizespor'u evinde ağırlayacak olan yerli futbolcularıyla ayakta kaldı. 'de toplam 5 bin 712 dakika ile 'un ardından en fazla yerli futbolculara şans veren ikinci takım olan sarı-kırmızılılarda, 25 golün 17'sine Türk futbolcular imza attı. Yabancılar ise sadece 8 gol attı. Serdar Gürler 5 golle Göz-Göz'ün en skorer ismi olurken, Halil
  1. 8.2.2020
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