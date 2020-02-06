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06 Şubat 2020, Perşembe
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'la iç sahada kaybetmedi

Göztepe İlhan Palut'la iç sahada kaybetmedi

Süper Lig'de pazartesi günü yeni evi Stadı'ndaki ikinci maçında 'la karşı karşıya gelecek , teknik direktör 'un göreve gelmesinin ardından 'de hiçbir resmi maçı kaybetmedi.

Sarı-kırmızılıların başında ilk sınavına 11'inci haftada Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan BtcTurk maçıyla çıkan Palut, taraftarı önünde sahayı hiç yenik terk etmedi. Palut'un dümeninde olduğu ; Bornova, Atatürk ve statlarında oynanan toplam 6 iç saha müsabakasında 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Genç teknik adamın ilk mücadelesini verdiği Yeni Malatyaspor karşılaşması 1-1 berabere bitti. , güçlü rakipler , ve 'a karşı ligde evinde 7 puan topladı.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göz-Göz, aynı statta Galatasaray'ı 2-1 yendi. Gürsel Aksel Stadı'ndaki tarihi açılış maçında ise ekibi Beşiktaş'ı 2-1'lik sonuçla 'a eli boş gönderdi. 'na son 16 turunda veda eden sarı-kırmızılılarda İlhan Palut, Atatürk Stadı'nda karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, Bornova'da oynanan mücadelesi 2-2 eşitlikle sona erdi.

Özellikle iç sahada taraftarının müthiş desteğini arkasına alan Göztepe, karşısında da tüm planlarını 3 puan üzerine kurdu. Sezonun ikinci yarısında Antalyaspor ve Beşiktaş'ı yenip Yukatel Denizlispor'la berabere kalan Göztepe, Avrupa yolunda camiasına umut aşıladı.

  1. 06.02.2020
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