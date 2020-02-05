Serdar Gürler fırtına gibi esiyor! - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
05 Şubat 2020, Çarşamba
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fırtına gibi esiyor!

Serdar Gürler fırtına gibi esiyor!

Süper Lig'de geçen hafta 'la deplasmanda 1-1 berabere kalan 'de golün sahibi kanat oyuncusu son haftalarda fırtına gibi esiyor.

Deneyimli futbolcu son 9 maçta 5 gol atıp, 3 asist yaparak takımın en önemli kozu haline geldi. İlk golünü 11. haftada 1-1 sona eren BTC Türk maçında atan Serdar, 14. haftada deplasmanda oynanan Ankaragücü karşılaşmasında 2 kez fileleri sarsarak 3-1'lik galibiyette başrol oynadı. Ertesi hafta 3-1 kaybedilen müsabakasında Halil'e asist yapan oyuncu, yine karşılaşmasında Halil'e gol attırdı. o maçı 2-1 kazandı.

Sezonun ikinci yarısına da iyi bir başlangıç yapan Serdar, Göztepe'nin dış sahada 'u 3-0 yendiği karşılaşmada takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Stadı'nda bu kez 'a rakip olan Göz-Göz'de , bir kez daha Halil'e asist yaparak skora katkıda bulundu. Son olarak maçında sahne alan Serdar, 9. dakikada ağları sarsarak bir kez daha tribünleri ayağa kaldırdı. Serdar attığı 5 golle takımın en golcü ismi olmayı başardı. Serdar'la birlikte kanatlarda görev yapan Halil de son haftalarda Göztepe'ye attığı gollerle hayat veren oyuncuların başında geldi.

  1. 05.02.2020
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