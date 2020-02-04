Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: 1 puan da değerli
Süper Lig'in 20. haftasında dün deplasmanda Yukatel Denizlispor'la 1-1 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, deplasmanda aldıkları 1 puanın önemli olduğunu, eksiklerini gidermek için çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.
İlhan Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ikinci yarısına iyi başladıkları ligde galibiyet serilerini Denizli'de de sürdürmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını belirtti.
Yukatel Denizlispor maçında ilk 15 dakika çok etkili oynadıklarını ve golü bulduklarını ifade eden Palut, "Skoru arttırabilecek pozisyonlar da bulduk fakat 15. dakikadan sonra topu Denizlispor'a teslim ettik. İkinci yarı topa daha çok sahip olmaya başladık ve oyunu dengeledik. Denizlispor'un son dakikalarda tüm riskleri alarak yüklendiği anlarda bir anlık dikkatsizlik sonucu maalesef golü kalemizde gördük ve beraberliğe razı olduk." değerlendirmesinde bulundu.
Palut, daha iyi oynamaları ve daha iyi savunma yapmaları gerektiğini belirterek, "Maçın 90 dakikasına baktığımız zaman deplasmanda alınan 1 puanı da değerli görüyorum. Eksiklerimizi giderme adına çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
SERDAR GÜRLER 5. GOLÜNE İMZA ATTI
Takımının tek golünü atan Serdar Gürler, bu sezon 5. golüne ulaştı. Takımdaki en golcü isim konumuna yükselen Serdar Gürler, sarı-kırmızılı ekibin son 11 golünün 4'ünü atarken, 3'ünün de asistini yaptı.
Öte yandan bu sezonki 4. sarı kartını gören kaleci Beto, cezası nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günkü Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: 1 puan da değerli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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