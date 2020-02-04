Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: 1 puan da değerli - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
04 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Haberleri Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: 1 puan da değerli

Göztepe : 1 puan da değerli

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: 1 puan da değerli

'in 20. haftasında dün deplasmanda 'la 1-1 berabere kalan Göztepe'nin , deplasmanda aldıkları 1 puanın önemli olduğunu, eksiklerini gidermek için çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ikinci yarısına iyi başladıkları ligde galibiyet serilerini Denizli'de de sürdürmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını belirtti.

maçında ilk 15 dakika çok etkili oynadıklarını ve golü bulduklarını ifade eden Palut, "Skoru arttırabilecek pozisyonlar da bulduk fakat 15. dakikadan sonra topu Denizlispor'a teslim ettik. İkinci yarı topa daha çok sahip olmaya başladık ve oyunu dengeledik. Denizlispor'un son dakikalarda tüm riskleri alarak yüklendiği anlarda bir anlık dikkatsizlik sonucu maalesef golü kalemizde gördük ve beraberliğe razı olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Palut, daha iyi oynamaları ve daha iyi savunma yapmaları gerektiğini belirterek, "Maçın 90 dakikasına baktığımız zaman deplasmanda alınan 1 puanı da değerli görüyorum. Eksiklerimizi giderme adına çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

SERDAR GÜRLER 5. GOLÜNE İMZA ATTI

Takımının tek golünü atan , bu sezon 5. golüne ulaştı. Takımdaki en golcü isim konumuna yükselen Serdar Gürler, sarı-kırmızılı ekibin son 11 golünün 4'ünü atarken, 3'ünün de asistini yaptı.

Öte yandan bu sezonki 4. sarı kartını gören kaleci Beto, cezası nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günkü maçında forma giyemeyecek.

  1. 04.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: 1 puan da değerli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN