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04 Şubat 2020, Salı
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hazırlıklarını 2 eksikle sürdürdü

Göztepe hazırlıklarını 2 eksikle sürdürdü

'in 21. haftasında 10 Şubat Pazartesi günü 'u konuk edecek , karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Göztepe'de tedavileri süren Wallace Reis ile Deniz Kadah, antrenmanda yer almadı.

Karşılaşmada uzun süre forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken diğer futbolcular dar alanda oyun oynadı. Yukatel Denizlispor'la dün 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde İlhan Palut yönetiminde yaptı.

  1. 04.02.2020
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