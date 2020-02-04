Göztepe hazırlıklarını 2 eksikle sürdürdü
Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Pazartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Göztepe'de tedavileri süren Wallace Reis ile Deniz Kadah, antrenmanda yer almadı.
Karşılaşmada uzun süre forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken diğer futbolcular dar alanda oyun oynadı. Yukatel Denizlispor'la dün 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yaptı.
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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