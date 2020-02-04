Göztepe hazırlıklarını 2 eksikle sürdürdü

Karşılaşmada uzun süre forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken diğer futbolcular dar alanda oyun oynadı. Yukatel Denizlispor'la dün 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yaptı.