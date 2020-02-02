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02 Şubat 2020, Pazar
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Göztepe’den Westerlo’ya

altyapı oyuncusu 'yı ekibi 'ya gönderdi.

altyapı oyuncusu 'yı ekibi 'ya gönderdi. 2018-2019 sezonundan beri ekibinde bulunan 19 yaşındaki futbolcu geri alma ve sonraki satıştan pay hakkıyla satıldı. Muritala bu sezon U19'da çıktığı 19 karşılaşmada 13 kez fileleri havalandırdı.
  1. 2.2.2020
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