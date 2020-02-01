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01 Şubat 2020, Cumartesi
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Göztepeli Muritala Westerlo'ya oldu

Göztepeli Muritala Westerlo'ya transfer oldu

, 19 yaşındaki alt yapı oyuncusu Muritala'nın 2. Lig ekibi Westerlo'ya olduğunu açıkladı. Transfer hakkında kulüpten yapılan açıklamada, Muritala'nın hakkı ve bir sonraki satıştan pay alma hakkıyla Westerlo takımına transfer olduğu bildirildi.

ekiplerinden , 19 yaşındaki Nijeryalı santrfor oyuncusu Yunusa Owolabi Muritala'yı 'nın 2. lig takımlarından Westerlo'ya kiraladı. hakkında kulüpten yapılan açıklamada, Muritala'nın hakkı ve bir sonraki satıştan pay alma hakkıyla Westerlo takımına transfer olduğu bildirildi. 1.92 boyundaki santrfor, Göztepe U21 takımı formasıyla toplamda çıktığı 19 maçta 13 kez gol sevinci yaşamıştı. İki ayağını da kullanabilen Muritala, 2018 yılında Göztepe'ye transfer olmuştu.

Bir dönem 'de de görev yapan sportif direktör Hasan Çetinkaya'nın transfer harekatını yönettiği Westerlo, sezon başında Fenerbahçe'den Berke Özer'i ve 'dan Recep Gül'ü, geçtiğimiz günlerde ise Fenerbahçe'den Barış Alıcı'yı kiralamıştı.

  1. 01.02.2020
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