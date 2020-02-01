Göztepeli Muritala Westerlo'ya transfer oldu
Göztepe, 19 yaşındaki alt yapı oyuncusu Muritala'nın Belçika 2. Lig ekibi Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı. Transfer hakkında kulüpten yapılan açıklamada, Muritala'nın geri alma hakkı ve bir sonraki satıştan pay alma hakkıyla Westerlo takımına transfer olduğu bildirildi.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 19 yaşındaki Nijeryalı santrfor oyuncusu Yunusa Owolabi Muritala'yı Belçika'nın 2. lig takımlarından Westerlo'ya kiraladı. Transfer hakkında kulüpten yapılan açıklamada, Muritala'nın geri alma hakkı ve bir sonraki satıştan pay alma hakkıyla Westerlo takımına transfer olduğu bildirildi. 1.92 boyundaki santrfor, Göztepe U21 takımı formasıyla toplamda çıktığı 19 maçta 13 kez gol sevinci yaşamıştı. İki ayağını da kullanabilen Muritala, 2018 yılında Göztepe'ye transfer olmuştu.
Bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan sportif direktör Hasan Çetinkaya'nın transfer harekatını yönettiği Westerlo, sezon başında Fenerbahçe'den Berke Özer'i ve Galatasaray'dan Recep Gül'ü, geçtiğimiz günlerde ise Fenerbahçe'den Barış Alıcı'yı kiralamıştı.
- 01.02.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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