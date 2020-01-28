Büyük coşku
Beşiktaş galibiyetiyle yeni stadı açan İzmir ekibinde futbolcular, “Müthiş taraftarımızla çok büyük zaferler kazanacağız” diye camiaya umut dağıttı.
SADECE STATTA OLANLAR ANLAR
Göztepeli futbolcular da yeni mabetlerinde yaşadıkları duyguları, sosyal medyadan yaptıkları yorumlarla paylaştılar. Alpaslan Öztürk, "Bu tarihi ana tanıklık etmek, 95 yıllık özlemin sona erdiği maçta sahada olmak tarifsiz bir duyguydu. Muhteşem taraftarımızla yeni mabedimizde çok büyük zaferler kazanacağız" derken Castro, "Sadece statta olanlar hissettiğimiz şeyin ne olduğunu bilebilir. Sizler gerçekten böyle bir stadı ve böyle bir galayı fazlasıyla hak ettiniz. Unutulmaz, teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Ligde 28. sezonunu geçiren Göztepe, iç sahada Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'a karşı oynadığı maçlarda 1967-1968'den beri en başarılı sezonunu geçirdi. O sezon 3'te 3 yapan sarı-kırmızılılar, bu sezon ise F.Bahçe ile 2-2 berabere kaldıktan sonra G.Saray'ı ve Beşiktaş'ı aynı skorlarla 2-1, deplasmanda da Trabzon'u 1-0 mağlup etti.
- 28.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Büyük coşku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.