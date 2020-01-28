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28 Ocak 2020, Salı
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Büyük coşku

Büyük coşku

galibiyetiyle yeni stadı açan ekibinde futbolcular, “Müthiş taraftarımızla çok büyük zaferler kazanacağız” diye camiaya umut dağıttı.

, 95 yıldır özlemini çektiği yeni stadına, maçıyla kavuştu. Yıllardır farklı tesislerde karşılaşmalara çıkan ekibi, Stadı'nda çıktığı ilk maçta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek, ayrı bir mutluluk daha yaşadı. Ligde 19. haftada puanını 29'a çıkaran sarı-kırmızılılar, son 4 maçta 3. kez sahadan galibiyetle ayrılıp, çıkışını sürdürdü. Maç öncesi büyük bir heyecanla stattaki yerlerini alan Göztepeliler, müsabaka sonrasında da galibiyetten dolayı büyük coşku yaşadı.

SADECE STATTA OLANLAR ANLAR
Göztepeli futbolcular da yeni mabetlerinde yaşadıkları duyguları, sosyal medyadan yaptıkları yorumlarla paylaştılar. , "Bu tarihi ana tanıklık etmek, 95 yıllık özlemin sona erdiği maçta sahada olmak tarifsiz bir duyguydu. Muhteşem taraftarımızla yeni mabedimizde çok büyük zaferler kazanacağız" derken Castro, "Sadece statta olanlar hissettiğimiz şeyin ne olduğunu bilebilir. Sizler gerçekten böyle bir stadı ve böyle bir galayı fazlasıyla hak ettiniz. Unutulmaz, teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Ligde 28. sezonunu geçiren Göztepe, iç sahada Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'a karşı oynadığı maçlarda 1967-1968'den beri en başarılı sezonunu geçirdi. O sezon 3'te 3 yapan sarı-kırmızılılar, bu sezon ise F.Bahçe ile 2-2 berabere kaldıktan sonra G.Saray'ı ve Beşiktaş'ı aynı skorlarla 2-1, deplasmanda da 'u 1-0 mağlup etti.
  1. 28.1.2020
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