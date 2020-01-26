Ersan Fidan: Galibiyeti armağan ettiğimiz için çok mutluyuz

Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanan ve Göztepe'nin yeni stadı Gürsel Aksel Stadyumu'nun açılışına ev sahipliği yapan maçta Göztepe, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından çıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, çok mutlu olduklarını kaydederek, "Çok güzel bir stat. Herkesin emeğine sağlık. Müthiş bir atmosfer vardı. Taraftarlarımız maçın başından sonuna kadar her şekilde destek verdiler. Biz de onlara ve tüm kulübümüze galibiyeti armağan ettiğimiz için çok mutluyuz. Çok üstün başladık. Golün gelmesi çok normaldi çünkü o bölümde üstünlüğümüz vardı. İlk yarıda son 15 dakika Beşiktaş'ın bir gol arayışı içerisinde olduğunu herkes gördü ve penaltıyla 1-1'i yakaladılar. Bizim kendimize inancımız vardı. Duran topla birlikte 2-1'i yakaladık. Devrede bunu yakalamak bizim için ayrı bir motivasyon oldu. Soyunma odasında İlhan hocamız oyuncularla konuştu, onlara isteklerini söyledi. İkinci devrede skoru korumak adına mücadele eden bir takım görüntüsü verdik. Bu anlarda topa daha çok sahip olma isteğimizden dolayı basit hatalar yapsak da, futbolcularımız gereken özveriyi gösterdi. Beto da muhteşem kurtarışlarıyla, diğer oyuncularımız gibi taraftara galibiyeti armağan etti. Buradan galip ayrıldığımız için çok iyi duygular içerisindeyiz" dedi.