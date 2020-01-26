Ersan Fidan: Galibiyeti armağan ettiğimiz için çok mutluyuz - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
26 Ocak 2020, Pazar
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Ersan Fidan: Galibiyeti armağan ettiğimiz için çok mutluyuz

Ersan Fidan: Galibiyeti armağan ettiğimiz için çok mutluyuz

'in 19'uncu haftasında oynanan ve 'nin yeni stadı Stadyumu'nun açılışına ev sahipliği yapan maçta Göztepe, 'ı 2-1 mağlup ederken, müsabakanın ardından sarı-kırmızılı ekibin teknik sorumlusu açıklamalarda bulundu.

'in 19'uncu haftasında oynanan ve 'nin yeni stadı Stadyumu'nun açılışına ev sahipliği yapan maçta Göztepe, 'ı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından çıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Sorumlusu , çok mutlu olduklarını kaydederek, "Çok güzel bir stat. Herkesin emeğine sağlık. Müthiş bir atmosfer vardı. Taraftarlarımız maçın başından sonuna kadar her şekilde destek verdiler. Biz de onlara ve tüm kulübümüze galibiyeti armağan ettiğimiz için çok mutluyuz. Çok üstün başladık. Golün gelmesi çok normaldi çünkü o bölümde üstünlüğümüz vardı. İlk yarıda son 15 dakika Beşiktaş'ın bir gol arayışı içerisinde olduğunu herkes gördü ve penaltıyla 1-1'i yakaladılar. Bizim kendimize inancımız vardı. Duran topla birlikte 2-1'i yakaladık. Devrede bunu yakalamak bizim için ayrı bir motivasyon oldu. Soyunma odasında İlhan hocamız oyuncularla konuştu, onlara isteklerini söyledi. İkinci devrede skoru korumak adına mücadele eden bir takım görüntüsü verdik. Bu anlarda topa daha çok sahip olma isteğimizden dolayı basit hatalar yapsak da, futbolcularımız gereken özveriyi gösterdi. Beto da muhteşem kurtarışlarıyla, diğer oyuncularımız gibi taraftara galibiyeti armağan etti. Buradan galip ayrıldığımız için çok iyi duygular içerisindeyiz" dedi.

  1. 26.01.2020
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