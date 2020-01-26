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26 Ocak 2020, Pazar
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95 yıllık hasret bitiyor

95 yıllık hasret bitiyor

, 95 yıl sonra maçıyla kendi yuvası olan Stadı'na kavuşacak.

Göztepe, 95 yıl sonra maçıyla kendi yuvası olan Stadı'na kavuşacak. 'de daha önce Alsancak, İzmir Atatürk ve Bornova statlarında maçlarını oynayan sarı- kırmızılılar, ilk kez evinde olacak. Açılışta yapılması planlanan kutlamalar, deprem nedeniyle iptal edildi
  1. 26.1.2020
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