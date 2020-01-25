Göztepe şov yapacak
Pazar günü Beşiktaş maçıyla Gürsel Aksel Stadı'na geçiş yapacak Göztepe, büyük bir görsel şova hazırlanıyor. Biletler hücum eden sarı-kırmızılı taraftarların, koreografi hazırlığında olduğu belirtildi. Kapalı gişe oynanacak maçta, renkli görüntüler ortaya çıkacak.
Pazar günü Beşiktaş maçıyla Gürsel Aksel Stadı'na geçiş yapacak Göztepe, büyük bir görsel şova hazırlanıyor. Biletler hücum eden sarı-kırmızılı taraftarların, koreografi hazırlığında olduğu belirtildi. Kapalı gişe oynanacak maçta, renkli görüntüler ortaya çıkacak.
- 25.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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