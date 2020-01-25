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25 Ocak 2020, Cumartesi
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şov yapacak

Göztepe şov yapacak

Pazar günü maçıyla Gürsel 'na geçiş yapacak , büyük bir görsel şova hazırlanıyor. Biletler hücum eden sarı-kırmızılı taraftarların, koreografi hazırlığında olduğu belirtildi. Kapalı gişe oynanacak maçta, renkli görüntüler ortaya çıkacak.

Pazar günü maçıyla Gürsel 'na geçiş yapacak , büyük bir görsel şova hazırlanıyor. Biletler hücum eden sarı-kırmızılı taraftarların, koreografi hazırlığında olduğu belirtildi. Kapalı gişe oynanacak maçta, renkli görüntüler ortaya çıkacak.

  1. 25.1.2020
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