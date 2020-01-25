Göztepe şov yapacak

Pazar günü Beşiktaş maçıyla Gürsel Aksel Stadı'na geçiş yapacak Göztepe, büyük bir görsel şova hazırlanıyor. Biletler hücum eden sarı-kırmızılı taraftarların, koreografi hazırlığında olduğu belirtildi. Kapalı gişe oynanacak maçta, renkli görüntüler ortaya çıkacak.