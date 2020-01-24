Sepil'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Beşiktaş maçıyla açılacak yeni statları için Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a katkılarından dolayı teşekkür etti.
Süper Lig'de pazar gunu yeni stadında Beşiktaş'ı konuk edecek Goztepe'de Başkan Mehmet Sepil, 95 yıllık beklentilerinin sona ereceğini, o nedenle cok heyecanlı olduklarını soyledi. Başkan Sepil, yeni statlarının inşaatında emeği gecen başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak uzere, bu surecte gorev yapan Genclik ve Spor Bakanları ile İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a da ayrıca teşekkur ederek, İzmir'de buyuk bir hayali gercekleştirdiklerinin altını çizdi.
- 24.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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