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24 Ocak 2020, Cuma
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Sepil'den Başkan Erdoğan'a teşekkür

Sepil'den Başkan Erdoğan'a teşekkür

Başkanı , maçıyla açılacak yeni statları için Başkan ’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Süper Lig'de pazar gunu yeni stadında 'ı konuk edecek Goztepe'de Başkan , 95 yıllık beklentilerinin sona ereceğini, o nedenle cok heyecanlı olduklarını soyledi. Başkan Sepil, yeni statlarının inşaatında emeği gecen başta Başkan olmak uzere, bu surecte gorev yapan Genclik ve Spor Bakanları ile Milletvekili Binali Yıldırım'a da ayrıca teşekkur ederek, İzmir'de buyuk bir hayali gercekleştirdiklerinin altını çizdi.

  1. 24.1.2020
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