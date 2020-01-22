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22 Ocak 2020, Çarşamba
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Wilczek ’de

Wilczek Göztepe’de

ekibi, Brondby ile Polonyalı forvet 'in transferi için anlaşmaya vardı.

ekibi, Brondby ile Polonyalı forvet 'in transferi için anlaşmaya vardı. 4 yıldır aynı kulübün formasını giyen Wilczek, "Kulübüme bana bu fırsatı verdiği için minnettarım" ifadelerini kullandı. 32 yaşındaki forvet temsilcisiyle bu sezon 26 karşılaşmada 20 gol, 3 asist yapmayı başardı. Wilczek 163 maçta 93 gole imza atmıştı.
  1. 22.1.2020
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