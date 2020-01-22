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22 Ocak 2020, Çarşamba
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Kamil Wilczek resmen Göztepe'de!

ekiplerinden , taraftarına büyük sürprizi yaptı... Yeni stadıyla beraber Süper Lig'de daha güçlü bir çizgiye sahip olmak isteyen sarı kırmızılı ekip, son olarak Brondby forması giyen ile ile 1,5 + 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurudu! İşte detaylar...

ekiplerinden , taraftarına büyük sürprizi yaptı... Yeni stadıyla beraber Süper Lig'de daha güçlü bir çizgiye sahip olmak isteyen sarı kırmızılı ekip, son olarak Brondby forması giyen ile ile 1,5 + 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurudu! İşte detaylar...

Sarı kırmızılıların sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde;

Wilczek, Göztepe'ye transferi öncesinde yaptığı açıklamada, "Brondby'i temsil etmekten ve başardıklarımdan dolayı gurur duyuyorum. Her zaman yanımda taşıyacağım bir onur. Özellikle, 2018'deki Kupa zaferi, en önemli dönüm noktalarından biri oldu." demişti.

Kamil, konuşmasının devamında, "Brondby çevresinedki herkese teşekkür ederim. Bana ve aileme burada geçirdiğimiz süre boyunca gösterdiğiniz iyi niyetten dolayı da teşekkür ederim. Bu benim için çok şey ifade ediyor. Kulübümün, bana ve aileme yurt dışında bir başka maceraya atılmama fırsat verdiği için çok teşekkür ediyorum, minnettarım. Son olarak, kulübümüzün taraftarına bir şey söylemek istiyorum; Brondby her zaman kalbimde olacak!" sözlerini aktarmıştı.

O GOL MAKİNESİ!

Bu sezon Danimarka Ligi'nde oynadığı futbolla adeta parmak ısırtan Kamil Wilczek, toplamda çıktığı 26 karşılaşmada 20 gol 3 asistlik performans sergiledi.

  1. 22.01.2020
  2. Güncelleme: 22.01.2020 17:06
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