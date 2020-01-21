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21 Ocak 2020, Salı
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transferi resmen açıklandı! ...

Kamil Wilczek transferi resmen açıklandı! Göztepe...

Süper Lig ekiplerinden , yeni stadında baş döndüren bir açılış yapmak için kolları sıvadı... Bu bağlamda kadrosunu güçlendirerek ligi iddialı bir konumda sonlandırmak isteyen İzmir ekibi, yeni golcüsünü sosyal medyadan açıkladı... Buna göre sarı kırmızılılar, Polonyalı golcü transferini resmen bitirdi! İşte detaylar...

'de golcü operasyonu... Sarı kırmızılı ekip, Polonya'lı yıldız 'i resmen kadrosuna kattı! Sarı kırmızılılar bu transferi sosyal medyadan duyurdu.

Danimarka Ligi ekiplerinden Brondby'de forma giyen Wilczek, konu ile ilgili yaptığı açıklamda, "Brondby'i temsil etmekten ve başardıklarımdan dolayı gurur duyuyorum. Her zaman yanımda taşıyacağım bir onur. Özellikle, 2018'deki Kupa zaferi, en önemli dönüm noktalarından biri oldu." dedi.

Kamil, konuşmasının devamında, "Brondby çevresinedki herkese teşekkür ederim. Bana ve aileme burada geçirdiğimiz süre boyunca gösterdiğiniz iyi niyetten dolayı da teşekkür ederim. Bu benim için çok şey ifade ediyor. Kulübümün, bana ve aileme yurt dışında bir başka maceraya atılmama fırsat verdiği için çok teşekkür ediyorum, minnettarım. Son olarak, kulübümüzün taraftarına bir şey söylemek istiyorum; Brondby her zaman kalbimde olacak!"

O BİR GOL MAKİNESİ!

Bu sezon Danimarka Ligi'nde oynadığı futbolla adeta parmak ısırtan Kamil Wilczek, toplamda çıktığı 26 karşılaşmada 20 gol 3 asistlik performans sergiledi.

İşte Danimarka takımının açıklaması;

  1. 21.01.2020
  2. Güncelleme: 21.01.2020 15:36
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