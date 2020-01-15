Göztepe Ziraat Türkiye Kupası'nda avantaj peşinde
Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 16 Ocak Perşembe günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor ile kupada 2, ligde 1 olmak üzere üst üste 3 maç yapacak.
Göztepe, rakibiyle 16 Ocak Perşembe günü kupanın ilk maçına çıkacak. Kupada 3. turdan itibaren Yozgatspor 1959, Sivas Belediyespor ve Fatih Karagümrük'ü saf dışı bırakan sarı-kırmızılı ekip, son 16 turu ilk maçında hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği müsabakada yarın saat 18.00'de Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda Antalyaspor'a konuk olacak.
Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında 19 Ocak Pazar günü yine Antalya'da karşılaşacak iki ekip, kupanın rövanşında 22 Ocak Çarşamba günü İzmir'de mücadele edecek. Bu sezon başında Göztepe'yi çalıştıran teknik direktör Tamer Tuna, Antalyaspor'un başında sarı-kırmızılı ekibe rakip olacak.
Eren Derdiyok, Bubacarr Sanneh ve Veli Çetin'in Antalya kampına götürülmediği sarı-kırmızılı takımda, Andre Poko ve Alpaslan Öztürk'ün sakatlıkları bulunuyor.
- 15.01.2020
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Harun’a tam puan
Toplam 1
Yorum
tarık sercan Bu takımın birinci kalecisi zaten Harun bu Altayda ne varki sürekli kalede gerçekten anlaması çok zor
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Ekici 4.5 ay sonra döndü
Toplam 1
Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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