Göztepe Ziraat Türkiye Kupası'nda avantaj peşinde - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
15 Ocak 2020, Çarşamba
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'nda avantaj peşinde

Göztepe Ziraat Türkiye Kupası'nda avantaj peşinde

, son 16 turu ilk maçında 16 Ocak Perşembe günü deplasmanda ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor ile kupada 2, ligde 1 olmak üzere üst üste 3 maç yapacak.

, rakibiyle 16 Ocak Perşembe günü kupanın ilk maçına çıkacak. Kupada 3. turdan itibaren Yozgatspor 1959, Belediyespor ve 'ü saf dışı bırakan sarı-kırmızılı ekip, son 16 turu ilk maçında hakem 'ın yöneteceği müsabakada yarın saat 18.00'de Stadı'nda 'a konuk olacak.

'de ikinci yarının ilk maçında 19 Ocak Pazar günü yine Antalya'da karşılaşacak iki ekip, kupanın rövanşında 22 Ocak Çarşamba günü 'de mücadele edecek. Bu sezon başında Göztepe'yi çalıştıran teknik direktör , Antalyaspor'un başında sarı-kırmızılı ekibe rakip olacak.

, Bubacarr Sanneh ve Veli Çetin'in Antalya kampına götürülmediği sarı-kırmızılı takımda, Andre Poko ve 'ün sakatlıkları bulunuyor.

  1. 15.01.2020
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