Emmanuel Adebayor Süper Lig'e yeniden transfer oluyor! Takımı...
Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Süper Lig ekibi Göztepe, bir yandan 2. yarı için hazırlıklarına devam ederken, diğer yandan Gürsel Aksel Stadı'nın açılışında taraftarına hediye edeceği yeni golcüsü için çalışmalarını sürdürüyor... Bu bağlamda İzmir temsilcisi gözünü Togolu yıldız Emmanuel Adebayor'a dikti! İşte yaşananlar...
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de ara transfer dönemi için çalışmalar son sürat devam ediyor... Yeni stadında taraftarına iyi bir golcü hediye etmek isteyen İzmir kulübünün Başkanı Mehmet Sepil de, bu bağlamda kritik isimlerle görüşüyor.
Yeni Asır'ın haberine göre, Adis Jahovic ve Dembe Ba'nın ardından Cameron Jerome'u 3. bölgeye monte eden sarı kırmızılılar, İngiliz golcüden istediği verimi alamamıştı.
2. yarıya daha iddialı bir şekilde girmek isteyen Göz-Göz'de golcü transferi için son nokta koyuluyor. Sarı kırmızılı kulüp, Metz, Monaco, Manchester City, Tottenham, Real Madrid ve Crystal Palace gibi dünyaca ünlü takımlarda forma giyen Emmanuel Adebayor ile her konuda anlaştı.
RESMİ SÖZLEŞME YAKIN
Öte yandan üç sezon önce Başakşehir'e transferi gerçekleşen ve burada attığı gollerle takımını sırtlayan dünyaca ünlü golcü Emmanuel Adebayor ile kısa süre önce prensip anlaşmasına varan Göztepeli kurmayların bu transferi kısa süre içerisinde resmiyete dökerek kamuoyuna açıklayacağı aktarıldı.
GOLCÜLER SESSİZ KALDI
Sezon başında büyük ümitlerle transfer ettiği Eren ile yollarını ayıran Göztepe'nin mevcut kadrosunda yer alan Deniz ile Jerome sevinç yaşadı. Yönetimin listesindeki son olarak Kayserispor forması giyen Emmanuel Adebayor ile prensipte anlaşma sağladığı iddia edildi. Göz-Göz'ün Kayserispor'la yollarını ayıran dünyaca ünlü Togolu golcünün transferini en kısa sürede açıklayacağı gelen haberler arasında.
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