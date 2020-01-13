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13 Ocak 2020, Pazartesi
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"Önce geleceğe yatırım"

"Önce geleceğe yatırım"

Başkanı , taraftarın istediği yıldızları seneye alacaklarını, şu anki transferlerin geleceğe yönelik olacağını söyledi.

Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren 'de Başkan , çalışmaları hakkında bilgi verdi. İki hücum oyuncusu ile birlikte bir de defansa takviye yapacaklarını belirten Mehmet Sepil, taraftarın beklediği yıldız futbolcuları gelecek sene kadroya dahil edeceklerini söyledi. Sepil, "Yeni stadımızın açılmasıyla birlikte bambaşka bir döneme gireceğiz. Transferde daha büyük atakları gelecek sene yapacağız. Açık kontratlar olacak ve yıldız alma şansımız artacak" dedi.

  1. 13.1.2020
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