"Önce geleceğe yatırım"
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, taraftarın istediği yıldızları seneye alacaklarını, şu anki transferlerin geleceğe yönelik olacağını söyledi.
Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. İki hücum oyuncusu ile birlikte bir de defansa takviye yapacaklarını belirten Mehmet Sepil, taraftarın beklediği yıldız futbolcuları gelecek sene kadroya dahil edeceklerini söyledi. Sepil, "Yeni stadımızın açılmasıyla birlikte bambaşka bir döneme gireceğiz. Transferde daha büyük atakları gelecek sene yapacağız. Açık kontratlar olacak ve yıldız alma şansımız artacak" dedi.
- 13.1.2020
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