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12 Ocak 2020, Pazar
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’den iddialı sözler

Göztepe’den iddialı sözler

'nin İtalyan yıldızı Napoleoni, öncesi umut saçtı.

'nin İtalyan yıldızı Napoleoni, öncesi umut saçtı. Yeni statta daha iyi sonuçlar alacaklarını belirten 33 yaşındaki fubolcu, "Yeni hocamız İlhan Palut'la daha farklı bir havaya büründük. Bunun sonrasında da sonuçlar farklı olmaya başladı" diye konuştu.
  1. 12.1.2020
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