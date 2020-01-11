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11 Ocak 2020, Cumartesi
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Matavz yolda

Matavz yolda

’de yıldızı parlayan 30 yaşındaki santrfor için Başkan Sepil devreye girdi. Sözleşmesi bitecek ünlü golcünün ’ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

döneminde en az 3 yıldız oyuncuyu kadrosuna dahil etmek için çalışmalarını hızlandıran , listesindeki Sloven forvet konusunda önemli mesafe kat etti. Teknik direktör İlhan Palut'un özellikle hücuma yönelik futbolcular istemesinin ardından yönetim, 'un da talip olduğu 'da Vitesse'de oynayan Matavz için nabız yokladı. Kulüp ve futbolcuyla temas kuran Başkan 'in olumlu dönüş aldığı ve transferi bitirmek için yoğun mesai harcadığı öğrenildi.

REMY, ROBıNHO VE MANTALOS SIRADA
Hollanda'da Groningen, Eindhoven, Vitesse, 'da Augsburg ve Nürnberg ile 'da Genoa ekiplerinde top koşturan 30 yaşındaki tecrübeli santrfor, esas olarak adını PSV'de duyurdu. Bu sezonun ilk yarısında Vitesse'de 18 maça çıkan Tim Matavz, 7 gol ve 4 asistle takımına önemli bir katkı sağladı. Slovenya 'nda da 33 maça çıkan Matavz, 9 kez fileleri sarstı. Sarı-kırmızılılar, Matavz'ın yanı sıra Remy, Robinho ve Mantalos gibi hücum gücüne güç katacak yıldızlarla da görüşmelerini sürdürüyor.

ALANYA'YA Yenildiler
Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Göztepe, Alanyaspor'la hazırlık maçında karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede 82'de Fernandes'in golüne engel olamadı ve 1-0 mağlup oldu.

  1. 11.1.2020
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