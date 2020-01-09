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09 Ocak 2020, Perşembe
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Süper Lig'de Matavz bombası!

Süper Lig'de Matavz bombası!

çalışmalarını sürdüren , Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Eren Derdiyok ile yollarını ayırmayı planlarken, yeni golcü için arayışlarına başladı... Sarı kırmızılı ekip, bu bağlamda çalışmalarını yürütürken gündemine Hollanda ekibi Vitesse'de forma giyen 'ı aldı. Sloven golcü için kısa süre içerisinde resmi teklif götürmeye hazırlanan Göztepe'de Başkan Sepil, transferi sonlandırmak adına bizzat devreye girdi...

Süper Lig ekipleri ara dönemi için çalışmalarına tam gaz devam ediyor... Ligin ikinci yarısında yeni stadında yeni golcüsü ile taraftarını selamlamayı planlayan , bu bağlamda rotasını Hollanda'ya çevirdi. Bir çok yıldız ile temas halinde olan sarı kırmızılılar, Hollanda Eredivisie takımlarından Vitesse'de forma giyen 'ı gündemine aldı.

Yeni Asır'ın haberine göre, Göztepe Başkanı 'in bu transfer için bizzat ilgilendiği belirtilirken, teknik direktör İlhan Palut ile yaptığı toplantıdan oyuncu için olumlu geri dönüş aldı. Bu görüşmenin ardından Sepil'in, Slovenyalı golcü için kolları sıvadığı ve Vitesse'ye teklif götürmeye hazırlandığı aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Öte yandan golcü futbolcunun sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması Göztepe'nin elini güçlendirdiği ve bu transferin gerçekleşmesi adına büyük bir koz olarak kullanılacağı öne sürüldü.

TIM MATAVZ KİMDİR?

Kariyerine kendi ülkesinin takımı olan Vitanest Bilje'de başlayan Matavz, 2006-07 sezonunda ND Gorica'ya transfer oldu. 2007-08 sezonunda Hollanda ekibi Groningen'e transferi gerçekleşen Matavz, sırasıyla FC Emmen, PSV Eindhoven, Augsburg, Genoa, Nürnberg ve son olarak Vitesse formalarını terletti.

MİLLİ GOLCÜ

Öte yandan Matavz, Slovenya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giydi. Golcü futbolcu, Slovenya U19'da 5 karşılaşmada 3 gol, U21'de 17 karşılaşmada 6 gol kaydederken, Slovenya Milli Takımı'nda da 35 müsabakada rol aldı ve rakip filelere 10 gol gönderdi.

Matavz, bu sezon Vitesse formasıyla 18 karşılaşmada boy gösterirken 7 gol 3 asistle oynadı ve 1466 dakika sahada kalmayı başardı.

  1. 09.01.2020
  2. Güncelleme: 09.01.2020 15:58
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