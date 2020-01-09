Süper Lig'de Matavz bombası!
Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Eren Derdiyok ile yollarını ayırmayı planlarken, yeni golcü için arayışlarına başladı... Sarı kırmızılı ekip, bu bağlamda çalışmalarını yürütürken gündemine Hollanda ekibi Vitesse'de forma giyen Tim Matavz'ı aldı. Sloven golcü için kısa süre içerisinde resmi teklif götürmeye hazırlanan Göztepe'de Başkan Sepil, transferi sonlandırmak adına bizzat devreye girdi...
Süper Lig ekipleri ara transfer dönemi için çalışmalarına tam gaz devam ediyor... Ligin ikinci yarısında yeni stadında yeni golcüsü ile taraftarını selamlamayı planlayan Göztepe, bu bağlamda rotasını Hollanda'ya çevirdi. Bir çok yıldız ile temas halinde olan sarı kırmızılılar, Hollanda Eredivisie takımlarından Vitesse'de forma giyen Tim Matavz'ı gündemine aldı.
Yeni Asır'ın haberine göre, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in bu transfer için bizzat ilgilendiği belirtilirken, teknik direktör İlhan Palut ile yaptığı toplantıdan oyuncu için olumlu geri dönüş aldı. Bu görüşmenin ardından Sepil'in, Slovenyalı golcü için kolları sıvadığı ve Vitesse'ye teklif götürmeye hazırlandığı aktarıldı.
SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Öte yandan golcü futbolcunun sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması Göztepe'nin elini güçlendirdiği ve bu transferin gerçekleşmesi adına büyük bir koz olarak kullanılacağı öne sürüldü.
TIM MATAVZ KİMDİR?
Kariyerine kendi ülkesinin takımı olan Vitanest Bilje'de başlayan Matavz, 2006-07 sezonunda ND Gorica'ya transfer oldu. 2007-08 sezonunda Hollanda ekibi Groningen'e transferi gerçekleşen Matavz, sırasıyla FC Emmen, PSV Eindhoven, Augsburg, Genoa, Nürnberg ve son olarak Vitesse formalarını terletti.
MİLLİ GOLCÜ
Öte yandan Matavz, Slovenya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giydi. Golcü futbolcu, Slovenya U19'da 5 karşılaşmada 3 gol, U21'de 17 karşılaşmada 6 gol kaydederken, Slovenya Milli Takımı'nda da 35 müsabakada rol aldı ve rakip filelere 10 gol gönderdi.
Matavz, bu sezon Vitesse formasıyla 18 karşılaşmada boy gösterirken 7 gol 3 asistle oynadı ve 1466 dakika sahada kalmayı başardı.
- 09.01.2020
- Güncelleme: 09.01.2020 15:58
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
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Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Süper Lig'de Matavz bombası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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