Göztepe’de rota Da Costa
Süper Lig'de 2. devre yeni stadına geçecek olan ve hedefini üst sıralar olarak belirleyip transferde Remy, Robinho ve Adebayor gibi birçok yıldız oyuncuyu listesine ekleyen Göztepe, defansa da takviye yapacak.
Süper Lig'de 2. devre yeni stadına geçecek olan ve hedefini üst sıralar olarak belirleyip transferde Remy, Robinho ve Adebayor gibi birçok yıldız oyuncuyu listesine ekleyen Göztepe, defansa da takviye yapacak. Sarı-kırmızılıların, tecrübeli stoper Manuel Da Costa ile de ilgilendiği öğrenildi. S.Arabistan ekibi Al İttihad'da aradığını bulamayan ve kulüple yollarını ayıran Portekiz asıllı Faslı milli oyuncu için çalışmalara başlayan yönetimin, deneyimli savunmacıdan olumlu yanıt aldığı belirtildi. Süper Lig'de Sivasspor ve Başakşehir formalarını terleten 33 yaşındaki oyuncu, iki takımda toplamda 86 maça çıkıp 12 gol attı.
- 4.1.2020
- Galatasaray 3. bombayı pazartesi patlatıyor!
- Anlaşma tamam! Fenerbahçe yeni sol bekini imzaya çağırıyor!
- Galatasaray’ın peşinden koştuğu golcü Fenerbahçe’ye!
- Merih Demiral için Avrupa'nın 3 devi sıraya girdi! İlk teklif ve rekor...
- Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi'nin çok konuşulan o özelliği!
Göztepe’de rota Da Costa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.