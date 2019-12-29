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29 Aralık 2019, Pazar
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Eren ile Serdar forma giyemeyecek

Eren ile Serdar forma giyemeyecek

Galatasaray'ı yenerek çıkışa geçen , Sivas'a uçtu. Sarı-kırmızılılar lider karşısında 8 eksikle yer alacak. Sarı-kırmızılılarda kart cezalısı olan Titi, Gassama ve Jerome ile sakatlıkları bulanan Alpaslan, Poko ve Atınç Nukan'a iki isim daha eklendi.

Galatasaray'ı yenerek çıkışa geçen , Sivas'a uçtu. Sarı-kırmızılılar lider karşısında 8 eksikle yer alacak. Sarı-kırmızılılarda kart cezalısı olan Titi, Gassama ve Jerome ile sakatlıkları bulanan Alpaslan, Poko ve Atınç Nukan'a iki isim daha eklendi. Dün sol uyluk ön bölge kasında zorlanma tespit edilen Serdar Gürler ile grip olan Eren Derdiyok zorlu maçta forma giyemeyecek.

  1. 29.12.2019
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