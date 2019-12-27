Sivas’tan boş dönmeyecek
G.Saray galibiyetiyle moral bulan Göztepe, lider Sivas’a da bilendi. Palut, ilk yarıyı güzel bitirmek istediklerini vurguladı.
İzmir'de G.Saray galibiyetiyle büyük moral depolayan Göztepe, lider Sivas'ı da gözüne kestirdi. Sarı-kırmızılıların başarılı hocası İlhan Palut, "Ben bütün oyuncuların maksimum potansiyellerini kullanacaklarını düşünüyorum. Sivas'ın çıkışından bahsetmeye gerek yok zaten. İyi mücadele edeceğiz. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Rakibe saygı duyarak ama kendi değerimizin de farkında olarak ligin ilk yarısını güzel bir sonuçla bitirmeye çalışacağız" yorumunu yaptı.
"TAKVİYELER OLACAK"
İlhan Palut, ara transfer dönemi için çalışmalarının olduğunu da belirtti. Genç teknik adam, "Çok kalabalık bir kadromuz var 34 kişiden oluşan. Mutlaka kadromuzda eksilmeler olacak ve gerekli görülen yerlere de çok sayıda olmayacak bir şekilde takviyeler olacaktır" diye sarıkırmızılı camiaya müjde verdi.
- 27.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
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Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
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Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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