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27 Aralık 2019, Cuma
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’tan boş dönmeyecek

Sivas’tan boş dönmeyecek

G.Saray galibiyetiyle moral bulan , lider ’a da bilendi. Palut, ilk yarıyı güzel bitirmek istediklerini vurguladı.

'de G.Saray galibiyetiyle büyük moral depolayan , lider 'ı da gözüne kestirdi. Sarı-kırmızılıların başarılı hocası , "Ben bütün oyuncuların maksimum potansiyellerini kullanacaklarını düşünüyorum. Sivas'ın çıkışından bahsetmeye gerek yok zaten. İyi mücadele edeceğiz. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Rakibe saygı duyarak ama kendi değerimizin de farkında olarak ligin ilk yarısını güzel bir sonuçla bitirmeye çalışacağız" yorumunu yaptı.

"TAKVİYELER OLACAK"

İlhan Palut, ara transfer dönemi için çalışmalarının olduğunu da belirtti. Genç teknik adam, "Çok kalabalık bir kadromuz var 34 kişiden oluşan. Mutlaka kadromuzda eksilmeler olacak ve gerekli görülen yerlere de çok sayıda olmayacak bir şekilde takviyeler olacaktır" diye sarıkırmızılı camiaya müjde verdi.

  1. 27.12.2019
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