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25 Aralık 2019, Çarşamba
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"'yla yarışırız"

"Barcelona'yla yarışırız"

kulüplerinin İzmirlilere ihtiyacı olduğunu belirten başkanı Sepil, “Bana göre şehir her açıdan veya ’yla yarışabilir. Yeter ki verelim” dedi.

Başkanı , 'e birlik çağrısında bulundu. İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfının () toplantısında konuşan Sepil, &quot;İzmir kulüplerinin İzmirlilere ihtiyacı var. Hep birlikte daha iyiye ulaşmak için valimizden, emniyetimize, belediye başkanımızdan kulüplerimize kadar ilk kez verdik. Kulüp başkanları olarak sık sık bir araya geliyoruz. Bana göre İzmir, her açıdan Barselona veya ile yarışabilecek güçte. Yeter ki isteyelim, el ele verelim&quot; dedi. İZVAK Başkanı Ali Erten ise, 2019-2020 futbol sezonuna, Göztepe'nin efsane teknik direktörü 'Adnan Süvari'nin adının verilmesi talebinde bulunacaklarını söyledi.
  1. 25.12.2019
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