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22 Aralık 2019, Pazar
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Leo 13 hafta sonra

Leo 13 hafta sonra

, kaybettikleri G.Birliği maçının ilk 11'inde iki değişikliğe gitti. tamamlayan , 'in yerine oynarken; cezalı 'in yerine mücadele etti.

, kaybettikleri G.Birliği maçının ilk 11'inde iki değişikliğe gitti. tamamlayan , 'in yerine oynarken; cezalı 'in yerine mücadele etti. Leo, maçından 13 hafta sonra ilk 11'de şans buldu.

  1. 22.12.2019
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