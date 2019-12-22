Leo 13 hafta sonra
Göztepe teknik direktörü İlhan Palut, 3-1 kaybettikleri G.Birliği maçının ilk 11'inde iki değişikliğe gitti. Cezasını tamamlayan Soner, Borges'in yerine oynarken; cezalı Emir'in yerine Leo Schwechlen mücadele etti.
Göztepe teknik direktörü İlhan Palut, 3-1 kaybettikleri G.Birliği maçının ilk 11'inde iki değişikliğe gitti. Cezasını tamamlayan Soner, Borges'in yerine oynarken; cezalı Emir'in yerine Leo Schwechlen mücadele etti. Leo, Beşiktaş maçından 13 hafta sonra ilk 11'de şans buldu.
- 22.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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