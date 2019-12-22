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22 Aralık 2019, Pazar
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’nin penaltı isyanı

Göztepe’nin penaltı isyanı

'de ile arasında oynanan mücadelenin ilk yarısında iki tartışmalı pozisyon yaşandı. Dakikalar 33'ü gösterirken ile Mariano ikili mücadeleye girdi.

Süper Lig'de ile arasında oynanan mücadelenin ilk yarısında iki tartışmalı pozisyon yaşandı. Dakikalar 33'ü gösterirken ile Mariano ikili mücadeleye girdi. ekibinin formasnıı giyen Serdar yerde kaldı, penaltı bekledi. Ancak hakem Serkan Tokat "Devam" dedi. VAR'ın başındaki Atilla Karaoğlan'dan da inceleme tavsiyesi gelmedi. 45+1'de bu kez Napoleoni, Donk ile girdiği mücadele sonunda penaltı bekledi. Tokat ve Karaoğlan ikilisinden bir kez daha penaltı kararı çıkmadı.
  1. 22.12.2019
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