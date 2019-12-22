Göztepe'de ilginç istatistik! İlk ve son gol Halil Akbunar'dan

Süper Lig'de konuk ettiği Galatasaray'ı Jerome ve Halil'in golleriyle 2-1 yenen Göztepe, büyük sevinç yaşadı. Son yıllarda kötü sonuçlar aldığı rakibi karşısında pozitif futbol oynayıp Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndan galibiyetle ayrılan Göztepe'de 90 dakika bitiminde futbolcular, teknik ekip ve taraftar bütünleşerek zaferi doyasıya kutladı. Tam 17 yıl sonra Galatasaray'ı da yenmeyi başaran İzmir ekibi gözünü gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçına çevirdi.

AÇILIŞ VE KAPANIŞ GOLÜ HALİL'DEN

Galatasaray maçının 61'inci dakikasında attığı golle Göztepe'yi 2-1 öne geçirip kazanılan 3 puanda büyük pay sahibi olan Halil Akbunar ilginç bir istatistiğe imza attı. Galatasaray maçıyla Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'na büyük ihtimalle veda eden ve inşaatında sona yaklaşılan yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne taşınmaya hazırlanan Göztepe'de Halil, Bornova'daki açılış ve kapanış maçlarında gollere imza attı.

Göztepe 1'inci Lig'de mücadele ettiği dönem 1 Ekim 2016'da ilk kez Elazığspor'la Bornova Stadı'nın çimlerine çıktı. Maçın 12'nci dakikasında topu ağlara gönderen Halil, bu stattaki ilk gole imza atan oyuncu oldu. Galatasaray karşılaşmasıyla Bornova'ya veda etmeye hazırlanan Göztepe'de Halil, sarı-kırmızılıların bu stattaki son golünü atarak kendisi için unutulmaz bir anı yaşadı.

