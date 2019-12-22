Göz-Göz’den şık hareket

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kulübün armalı ürünlerini stat çevresindeki stantlarda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere teslim etti. Ayrıca ilk yarıda Göztepe tribünlerinde yapılan şık hareketle ilgili devasa pankartın açılması da dikkatlerden kaçmadı.

BORNOVA'YA VEDA

Göztepe, G.Saray maçında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda son maçına çıktı. 2017- 2018'den bu yana burada oynayan sarı-kırmızılılar, Gürsel Aksel Stadı için günleri sayıyor. Göz-Göz, 19. haftadaki Beşiktaş karşılaşmasında yeni stadında ilk kez görücüye çıkacak.