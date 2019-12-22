Göz-Göz’den şık hareket
Türk Kızılay ve Göztepe işbirliğiyle uygulamaya konulan, Göztepe lisanslı atkı, bere, eldiven ve oyuncak yardımı kampanyası bu yıl da G.Saray maçında devam etti.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, kulübün armalı ürünlerini stat çevresindeki stantlarda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere teslim etti. Ayrıca ilk yarıda Göztepe tribünlerinde yapılan şık hareketle ilgili devasa pankartın açılması da dikkatlerden kaçmadı.
BORNOVA'YA VEDA
Göztepe, G.Saray maçında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda son maçına çıktı. 2017- 2018'den bu yana burada oynayan sarı-kırmızılılar, Gürsel Aksel Stadı için günleri sayıyor. Göz-Göz, 19. haftadaki Beşiktaş karşılaşmasında yeni stadında ilk kez görücüye çıkacak.
- 22.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Göz-Göz’den şık hareket haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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